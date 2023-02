Cambia la tua vita, ecco dove dovresti vivere: è questa la città perfetta

Se stai pensando di dare una ventata di novità alla tua vita, ma non sai da dove partire, sei nel posto giusto. Cambiare città può essere difficile, ma vi sono posti in cui la qualità della vita migliora nettamente.

C’è una città che è stata ribattezzata come “perfetta” proprio perché garantisce a chi vi abita tutti i comfort che si possono desiderare, senza rinunciare alla bellezza mozzafiato che solo la natura può regalare. Ma dove si trova? Qual è la regione italiana che possiede questo gioiellino? Non si trova al sud, non è una città costiera.

Si tratta di un posto nel quale tutto sembra funzionare alla perfezione e la cosa straordinaria è che è letteralmente immerso nel verde. Una città meravigliosa sia per i servizi che per l’estetica.

Vuoi cambiare la tua vita? Ecco dove vivresti meglio

La frenesia del quotidiano talvolta può ingenerare stress ed ansia. Per questo in tantissimi sognano di trasferirsi in campagna o in montagna ad esempio. Località immerse nel verde che fanno bene all’anima. Specie chi si ritrova a dover affrontare un lutto, la fine di una relazione, un cambiamento importante, sogna di cambiare vita. Il trasferimento in un’altra città diviene in questi casi per molti salvifico, un nuovo punto di partenza.

Cambiare città significa conoscere persone nuove, entrare in contatto con culture e storie diverse. Una vera e propria rivoluzione che può aprire la strada ad un piacevole percorso verso l’ignoto, verso la scoperta ed il futuro. Per questo è sempre consigliato scegliere con cura la meta in cui ci si vuole trasferire.

Dove si trova la città perfetta?

L’Italia è ricca di città bellissime, tutte con una propria storia, cultura e tradizioni. Ma, se stai cercando un posto ricco di verde la più green in assoluto… è questa. Si tratta di Bolzano che possiede ben 60 milioni di metri quadrati di verde. Nella classifica stilata da Ecosistema Urbano, infatti è questa la città in vetta, seguita da Trento e Belluno.

Nella classifica della qualità della vita, la città ha ottenuto un punteggio di 79,02%, l’inquinamento atmosferico è basso, ed è una delle più virtuose per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti, in cui registra oltre il 66%. Bolzano ha ricevuto un ottimo punteggio anche per quanto riguarda la qualità dei servizi di trasporto pubblico. La città inoltre è una di quelle in cui c’è una minore dispersione di acqua, caratteristiche di tutto rispetto che hanno contribuito a farla primeggiare. Per cui, se avevi in mente di trasferirti altrove, diciamo che questa potrebbe essere una soluzione ottima.