Il bucato sarà più profumato che mai: svelato il segreto che elimina tutti i cattivi odori della lavatrice

Svelato il segreto che rende profumato il tuo bucato ed elimina tutti i cattivi odori dalla lavatrice: non l’avresti mai immaginato.

Siete tutti d’accordo col dire che non c’è cosa più bella di indossare il bucato appena lavato ed essere inebriati dal profumo che sprigiona, vero? Tante volte, però, può capitare che non tutto va come deve andare. E che i panni possano emanare addirittura un cattivo odore nonostante un accurato lavaggio in lavatrice.

Sono tantissimi gli imprevisti che possono capitare agli amanti del pulito, rendendo completamente vano il loro sforzo, ma tra quelli più comuni (e, soprattutto, tra quelli che più fanno disperare), c’è sicuramente il bucato appena lavato e stirato che non emana alcun buon odore.

Ti è mai successa una cosa del genere? Ne siamo certi: tantissime volte! A determinare un tale inconveniente, purtroppo, possono essere diverse situazioni. Può succedere, ad esempio, che è stato commesso (seppure involontariamente) qualche errore nel lavaggio. O che, addirittura, la lavatrice stia iniziando a perdere colpi. Se anche tu, però, sei stanca di dover fare fronte ad un imprevisto simile, devi assolutamente sapere qual è il segreto che permette di eliminare i cattivi odori dalla lavatrice.

Garantire un buon odore al tuo bucato appena lavato, ti assicuriamo, è un vero e proprio gioco da ragazzi. Ovviamente, per ottenere tale risultato, è importantissimo adottare una serie di accortezze, che possono rivelarsi a lungo andare molto importanti. Quali? Scopriamole insieme: non tutti immaginano di che cosa parliamo.

Come eliminare i cattivi odori dalla lavatrice ed avere un bucato più profumato

Alla base di un bucato profumato, c’è un’unica accortezza da prendere in considerazione: la manutenzione della lavatrice! Parliamo, infatti, di un elettrodomestico che necessita di una serie di accorgimenti per evitare la formazione di germi, batteri e, purtroppo, anche cattivi odori.

Se sei interessata a sapere com’è possibile eliminare definitivamente i cattivi odori dalla lavatrice, inizia a prendere carta e penna: stiamo per svelarti il segreto che ti svolterà la vita.

È molto importante procedere regolarmente con cicli di pulizia della lavatrice. Così come si bada alla pulizia personale, è indispensabile che anche questo tipo di elettrodomestico venga regolarmente rinfrescato ed igienizzato. Vi basterà, infatti, aggiungere 100 grammi di acido citrico all’interno del cestello della lavatrice e attivare il prelavaggio;

Così come si bada alla pulizia personale, è indispensabile che anche questo tipo di elettrodomestico venga regolarmente Vi basterà, infatti, aggiungere all’interno del cestello della lavatrice e Prediligere detersivi a base di enzimi. È vero che in commercio esistono tantissimi tipi (a volte, si ha davvero l’imbarazzo della scelta), ma alcuni sono così aggressivi da produrre una grossa quantità di sapone tanto da danneggiare la lavatrice. Un detersivo di questo genere, invece, riduce drasticamente questo tipo di pericolo, garantendo ovviamente un risultato perfetto;

È vero che in commercio esistono tantissimi tipi (a volte, si ha davvero l’imbarazzo della scelta), ma alcuni sono così aggressivi da produrre una tanto da Un detersivo di questo genere, invece, riduce drasticamente questo tipo di pericolo, garantendo ovviamente un Non sovraccaricare troppo l’elettrodomestico. Se al suo interno si inseriscono troppi panni da lavare, può capitare che l’acqua non circoli correttamente, non pulendo alla perfezione;

Se al suo interno si inseriscono troppi panni da lavare, può capitare che l’acqua non circoli correttamente, non pulendo alla perfezione; Rimuovere dalla lavatrice eventuali residui di detersivo con aceto e bicarbonato;

Lasciare la lavatrice aperta una volta ultimato il lavaggio. In questo modo, infatti, il cestello avrà modo di asciugarsi perfettamente, non permettendo la formazione di calcare.

Tutto molto facile, no? Inizia ad inserire questi piccoli gesti nella tua routine domestica e ti assicuriamo che non avrai più problemi di cattivi odori. Provare per credere!

Detersivo ed ammorbidente: combo perfetta!

Avere, quindi, un bucato profumato non è assolutamente difficilissimo. Se poi vuoi che il buon odore sia ancora più fenomenale, ti consigliamo di aggiungere al classico lavaggio un po’ di ammorbidente. In questo modo, non solo otterrai un bucato odoroso al massimo, ma anche super morbido. Se ti dicessimo che puoi preparare questo detersivo direttamente in casa?

Se anche tu sei un amante dell’ammorbidente, ti sveliamo com’è possibile prepararlo direttamente a casa tua con pochissime mosse. Tutto quello che ti serve è: 1 tazza di balsamo per capelli, 3 tazze di aceto bianco e 5 tazze di acqua. Preso tutto l’occorrente, versa gli ingredienti in un flacone di plastica ed agitalo fino a quando non hai ottenuto una soluzione cremosa e densa.

Et voilà, il tuo ammorbidente ‘fai da te’ è pronto! Utilizzalo quando più ti fa comodo e ti assicuriamo che l’odore che si sprigionerà sarà formidabile!