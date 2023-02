ll Paradiso delle Signore, prima della chiusura della soap arriva una sorpresa, fan entusiasti

Una notizia inaspettata sta facendo sognare i fan de Il Paradiso delle Signore. In questi giorni infatti un’indiscrezione è circolata velocemente in rete, entusiasmando i telespettatori. Ma di cosa si tratta? E perchè c’è tanto fervore?

Il Paradiso delle Signore è una delle serie più amate di casa Rai. La fiction va in onda da anni ma si mantiene costante negli ascolti. Tutto merito del cast che lavora sodo per dare il massimo, senza contare poi che la trama avvincente riesce ad incuriosire i telespettatori senza mai annoiarli.

Proprio di recente i fan della soap hanno gioito, una news incredibile infatti li ha rallegrati immediatamente. Ma di cosa si tratta? Scopriamo tutto più nel dettaglio. C’è un’anticipazione che sta facendo davvero sognare tutti!

Il Paradiso delle Signore, una news sta facendo impazzire il web

Il Paradiso delle Signore è una delle serie televisive nostrane più apprezzate dai telespettatori. Sin dalla messa in onda della prima stagione, il pubblico l’ha letteralmente adorata, iniziando a seguirla con costanza e passione. Nel corso del tempo questo trasporto non è mai diminuito, anzi continua a crescere. Per un momento si è temuto che il gradimento da parte dei telespettatori calasse, quando è stata appresa la notizia che Elena Sofia Ricci aveva deciso di abbandonare il ruolo di Suor Angela.

L’addio della talentuosa attrice è stato un duro colpo da mandare giù per milioni di fan che mai avrebbero voluto accadesse. Per questo, qualcuno ai tempi ha ipotizzato che con l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci, gli ascolti potessero decrescere, ma invece non è stato così.

Gli autori hanno trovato un escamotage per mantenere alto l’interesse dei telespettatori, come quello di dare maggiore spazio ad un altro personaggio di spicco della soap, la simpatica Azzurra. La novizia viene interpretata dalla bellissima Francesca Chillemi ed una delle protagoniste più amate. Ma torniamo all’indiscrezione che sta facendo esultare i fan della soap, cos’è che li rende tanto entusiasti?

Il Paradiso delle Signore, torna un’amatissima protagonista

Innanzitutto così come si evince dai profili social degli attori e delle attrici, le riprese sono ufficialmente terminate e, proprio per questo, in molti già si stanno chiedendo se ci sarà o meno la prossima stagione. Stando a quanto si apprende in rete, ci sarà. Lo hanno detto chiaramente alcuni degli interpreti, ma la news che ha reso felicissimi i fan de Il Paradiso delle Signore è un’altra.

Una delle attrici farà il suo ritorno sul set, si tratta di Antonella Attili, che porta in scena Agnese Amato. Nel finale di stagione dunque i telespettatori potranno rivedere una delle protagoniste più amate di sempre, fatto che li ha mandati in brodo di giuggiole. Insomma, si tratta di una notizia sensazionale per il pubblico de Il Paradiso delle Signore. Torna in scena un personaggio molto amato che per diverso tempo li ha tenuti tutti incollati allo schermo. Ci saranno altre news come questa prossimamente? Chissà…