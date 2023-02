Uova, sai perché al supermercato non si trovano quelle di tacchino? La risposta ti stupirà

Forse te lo sarai chiesto almeno una volta, ma sai perché al supermercato non si trovano le uova di tacchino? Ecco la risposta

Gli italiani sono conosciuti per la loro passione per la buona cucina, incoraggiata dalla possibilità di avere a disposizione innumerevoli prodotti di altissima qualità. Fare la spesa al supermercato è un’abitudine ormai consolidata che, in larga misura, rispecchia le caratteristiche di un popolo.

Tra i prodotti preferiti dagli italiani vi sono sicuramente la pasta, l’olio, il burro e la farina, ma un recente studio ha rivelato che le uova sono uno dei prodotti più popolari sulla lista della spesa degli italiani. Ce ne sono di moltissimi tipi (di gallina, di anatra, di quaglia) ma sai perché al supermercato non si trovano le uova di tacchino? Adesso sveliamo il mistero.

Ecco perché al supermercato non si trovano le uova di tacchino

I supermercati italiani offrono una vasta selezione di uova di diverse tipologie di animali, come galline, oche, anatre e persino quaglie. Tuttavia, un prodotto che sembra essere poco disponibile sono le uova di tacchino. Nonostante siano molto popolari in altri paesi, queste uova sembrano essere poco conosciute dagli italiani. Questo potrebbe essere dovuto alla percezione sbagliata riguardo il loro sapore o dalla convinzione che siano meno nutrienti rispetto ad altre tipologie di uova.

Tuttavia, queste uova sono in realtà un’ottima fonte di proteine e possono essere utilizzate in molte ricette diverse, ma vediamo alcune caratteristiche. Le uova di tacchino risultano essere di dimensioni maggiori rispetto alle classiche uova di gallina. Sul guscio, più spesso rispetto alle altre, presentano alcune chiazze marroni. Ma cosa sappiamo del loro gusto? Le persone che hanno provato ad assaggiare le uova di tacchino hanno dichiarato che il loro sapore è ottimo, non troppo distante da quello classico delle galline. Tuttavia, è molto difficile trovarle nei nostri supermercati.

Non tutti sanno che le uova di tacchino sono un’ottima fonte di proteine e possono essere utilizzate per molteplici ricette. Contengono proteine di alta qualità, vitamine del gruppo B come la B12 e la B6, minerali come il ferro e il selenio, e grassi sani come l’omega-3. Rispetto alle uova di altri animali, inoltre, le uova di tacchino hanno un minor contenuto di grassi saturi.

Perché non sono al supermercato

Incredibile ma vero, non esiste una risposta univoca a questa domanda. Ci sono diversi fattori che impediscono la commercializzazione delle uova di tacchino in Italia, almeno agli stessi livelli di quelle delle galline. Solitamente un tacchino produce un uovo a settimana, circa 50 l’anno, mentre la produzione delle galline è migliore, con almeno un uovo al giorno.

Inoltre, a differenza delle galline, delle anatre o delle quaglie, i tacchini iniziano a deporre le proprie uova solo intorno ai 7 mesi. Da non sottovalutare nemmeno i costi relativi all’allevamento di tacchini, molto più elevati di quelle delle galline. Dunque, l’insieme di questi fattori (produttività e costi) fa sì che in Italia sia davvero molto raro trovare in commercio uova di gallina.