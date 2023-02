Aurora Ramazzotti, la preoccupazione degli ultimi giorni: come sta adesso

Aurora Ramazzotti è ormai in procinto di partorire e, di recente, ha dichiarato di essersi sentita poco bene. Un annuncio che ha preoccupato molto i fan. Ecco come sta adesso.

Sono ormai le ultime settimane di gravidanza per Aurora Ramazzotti, e l’affaticamento comincia a farsi sentire. Il suo pancione, d’altronde, è diventato davvero grande e l’attesa per l’imminente nascita del piccolo (si tratta infatti di un maschietto) inizia a farsi trepidante. Non solo tra i fan ma anche, ovviamente, in famiglia.

Michelle Hunziker, la madre di Aurora, ha dichiarato di recente di essere emozionatissima per il fatto di diventare nonna. “È come se stessi diventando madre io“, ha addirittura ammesso. Dopotutto il suo rapporto con la 26enne figlia è sempre stato molto stretto e le due sono anche andate in visita insieme alla clinica svizzera in cui partorirà la ragazza. Ma come sta oggi Aurora dopo il malessere avvertito in questi ultimi giorni?

Aurora Ramazzotti si è sentita poco bene, ecco come sta adesso

I fan avevano iniziato a preoccuparsi molto per la salute di Aurora Ramazzotti dopo una storia pubblicata da lei stessa su Instagram in cui aveva dichiarato di cominciare ad avvertire un forte senso affaticamento. “Sono un paio di giorni che non ho molta energia”, aveva scritto la conduttrice e influencer a corredo di una foto che la ritraeva in completo intimo dopo una doccia.

“A volte anche accettare di doversi fermare e tranquillizzare è difficile“. Per Aurora, infatti, si tratta della prima gravidanza, e in passato ha anche rivelato ai suoi fedeli followers su Instagram di sentirsi molto agitata e preoccupata per il parto. Ultimamente, però, pare che Aurora si sia ripresa e abbia ricominciato a svolgere la sua nomale attività quotidiana.

Su Instagram è infatti sempre una presenza fissa e di recente la conduttrice ha anche postato le foto della sua ultima collaborazione con un noto brand di gioielli, in cui appare in splendida forma. Insomma, si è evidentemente trattato di un malessere leggero semplicemente dovuto alle fatiche degli ultimi giorni di gravidanza.

In un lungo post molto riflessivo pubblicato non molti giorni fa, Aurora aveva ammesso di star andando incontro a uno degli obiettivi più impegnativi della sua vita, “forse il più grande che ci possa essere“, ha dichiarato con la solita franchezza.

La giovane Ramazzotti ha poi affermato di voler continuare a essere se stessa, nonostante i cambiamenti naturali della vita, senza scordarsi delle “buone abitudini” che sono state così preziose per lei in questi ultimi anni. Non ha infatti mai smesso di fare esercizio fisico e di pensare positivo. Abitudini sane che senza dubbio le permettono di affrontare con più grinta anche i numerosi attacchi che ogni girono riceve dagli haters.