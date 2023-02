Il cioccolato fondente è uno degli alimenti più amati al mondo. Il suo consumo apporta innumerevoli benefici, ma occhio a mangiarlo dopo le 10 del mattino.

Perchè sarebbe cosa buona giusta non mangiare cioccolato fondente dopo uno specifico orario? Si tratta di un consiglio che se seguito può cambiare i ritmi fisiologici.

Questo alimento è ricco di proprietà e, se consumato in quantità moderate può divenire un ottimo alleato per conservare il benessere psicofisico. Il cioccolato fondente è uno dei cibi più apprezzati da grandi e piccini. Può essere consumato come alimento assoluto o come ingrediente basico per la preparazione di dolci, torte e creme da leccarsi i baffi. Oltre ad essere un toccasana per il palato, è in grado di dare una immediata sensazione di gratificazione, migliorando l’umore. Ecco perchè talvolta in modo istintivo, quando si è tristi o demoralizzati si tende a volere assaporare il cioccolato.

Questo alimento inoltre, se mangiato con cautela può contribuire al mantenimento del peso forma. Il cioccolato fondente dunque è in grado di apportare dei significativi miglioramenti sia sul piano fisico che su quello psichico, senza contare che è buonissimo! Ma sapevate che vi sono delle ore in cui è preferibile mangiarlo rispetto ad altre? E perché?

Il cioccolato fondente non andrebbe mangiato dopo le 10 del mattino

Recenti studi hanno infatti dimostrato che il momento più adatto per mangiare il cioccolato fondente sarebbe al mattino presto, prima delle 10. Ma perché? Il motivo è di semplice intuizione, ma non tutti ne sono a conoscenza. Comprenderne le motivazioni può giovare al metabolismo.

Consumare questo alimento alle prime ora dell’alba infatti, consentirebbe al corpo di bruciare più calorie avendo a disposizione un livello più alto di energia per affrontare meglio la quotidianità. Si tratta di un ottimo escamotage per mangiare qualcosa di buono, per avere più sprint e per trovare giovamento psicologico. Ma non è finita qui.

Infatti è stato dimostrato che il cioccolato fondente farebbe bene anche se consumato la sera! Per lungo tempo si è detto che occorreva evitare perchè potenzialmente nemico della linea. Ed invece è stato smentito, anzi mangiarne un po’ dopocena potrebbe aiutare a regolare il ciclo giorno-notte. Grazie infatti all’alto contenuto di magnesio, il cioccolato può facilitare il sonno e le sue fasi, ma ciò che risulta importante, come per qualsiasi alimento è non esagerare con le quantità.

Le dosi consigliate, se si intende consumarne ogni giorno sono quelle comprese tra i 5 e i 15 g, se però siete sportivi o conducete una vita particolarmente attiva, potete anche mangiarne in dosi superiori.