Tappeti, lavarli non sarà più un problema: questi prodotti ce li abbiamo tutti in casa

Il tappeto è uno dei complementi d’arredo più comuni per una casa: non solo donano colore e vivacità alla casa, ma sono anche perfetti per camminare scalzi o lasciar giocare i nostri bimbi per terra. Ecco un trucco per lavarli alla perfezione!

Che siano a pelo corto o lungo, persiani o moderni, i tappeti sono un elemento che raramente manca in casa, nonostante siano un tocco di bellezza in più per la nostra abitazione, raccolgono tantissima polvere e sporcizia. Se abbiamo un animale pelosetto, poi, non parliamo dei peli che si annidano tra le setole!

Sporcare un tappeto è inevitabile e a volte può anche capitare di rovesciarci sopra cibi o bevande, andando a creare quelle fastidiose a antiestetiche macchie che stentano ad andare via. Una manutenzione regolare risulta quindi necessaria e obbligatoria ma una pulizia professionale costa davvero tanto! Perciò, prima di affidarvi ad un costoso lavaggio industriale, potete provare il nostro metodo naturale per pulire i tappeti: bastano soltanto pochissimi ingredienti che si trovano già nella vostra cucina. Insieme abbiamo già visto come ottimizzare le pulizia di casa utilizzando semplici ingredienti per igienizzare il bagno in pochi minuti: anche questo metodo per pulire i tappeti vi risparmierà tempo e denaro.

I tappeti possono diventare un vero ricettacolo di germi, acari e batteri e se non vogliamo ricorrere al lavaggio professionale o all’utilizzo di prodotti chimici -spesso dannosi per la salute- possiamo rivolgerci ai classici ‘metodi della nonna‘, semplici, economici e rispettosi dell’ambiente, ma non per questo meno efficaci.

Gli ingredienti da cucina più comuni utilizzati per le pulizie domestiche sono a portata di tutti, due rimedi miracolosi per una casa splendente, che possono essere utilizzati su tutte le superfici domestiche e anche per la pulizia dei tappeti.

Metodo facile per pulire i tappeti: bastano due ingredienti da cucina

Il bicarbonato è il primo ingrediente che vedremo oggi. Ha proprietà sbiancanti, disinfettati, antisettiche e deodoranti, per questo è da preferire per la pulizia naturale degli ambienti. Vediamo come utilizzarlo, nello specifico, per pulire i nostri tappeti.

Per la pulizia di una macchia, è necessario spargere il bicarbonato su tutta la superficie macchiata e strofinare leggermente; dopodiché va lasciato in posa per qualche ora e infine basta ripulirlo con una scopa -preferibilmente di saggina- o con l’aspirapolvere.

Il bicarbonato si può utilizzare anche per la pulizia periodica dell’intero tessuto, cospargendolo su tutto il tappeto e lasciandolo in posa qualche ora prima di rimuoverlo. In sole 2 ore il bicarbonato agisce anche sugli acari, eliminandoli completamente e riducendo così il rischio di reazioni allergiche.

Il bicarbonato può anche essere utilizzato in combinazione con l’aceto di vino bianco, altro ingrediente comunemente utilizzato per le pulizie domestiche, dalle proprietà disinfettanti e scrostanti. Per utilizzarli insieme basta mescolare due bicchieri di aceto e tre cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua. La soluzione può essere spruzzata -tramite l’ausilio di un flacone spray- su tutta la superficie del tappeto; poi basta spazzolare leggermente e lasciare asciugare le fibre senza stendere il tappeto al sole.