Fame nervosa, cosa mangiare per farla passare senza ingrassare

La fame nervosa è un problema che attanaglia molte persone che non sanno cosa mangiare per evitare di ingrassare. Approfondiamo la questione.

La fame nervosa può diventare un vero e proprio problema nel momento in cui ci spinge a mangiare cibi molto calorici e pieni di zuccheri. Molto spesso, le persone sono prese dal bisogno di mangiare, venendo rapite da un impulso che può risultare difficile controllare.

In una simile situazione, è chiaro che il primo passo per non ingrassare è quello di prestare attenzione agli alimenti che si decide di consumare. Non tutti sanno, infatti, che ci sono alcuni che seppur consumati in gran quantità sono alleati della nostra silhouette.

Fame nervosa: ecco i cibi che non fanno ingrassare

La fame nervosa è un disturbo dettato da forti stati di stress ed eccessiva pressione psico-fisica. In maniera inconscia, si finisce per dare sfogo a tutte le proprie preoccupazioni ed ansie, mangiando cibi ricchi di zuccheri e grassi, a tutte le ore del giorno e non solo. Ciò detto, è importante riuscire a controllare la fame compulsiva inserendo all’interno della propria alimentazione cibi salutari, che non facciano ingrassare.

Innanzitutto, bisogna sapere che i livelli di stress elevati sono dovuti al cortisolo, di conseguenza, è fondamentale assumere alimenti che contengano sostanze in grado di contrastarne la sua produzione. Tra queste vi è la serotonina, l’ormone del benessere. Gli alimenti più efficaci in tal senso sono diversi, tra cui il latte, lo yogurt, ma anche il formaggio fresco, le noci e il cioccolato fondente. Estremamente benefici sono anche il pesce, i legumi e i semi oleosi. Da citare è anche la frutta, tra cui in particolare gli agrumi, i kiwi, l’ananas o ancora le banane; mentre in riferimento alla verdura, i cibi maggiormente benefici sono gli asparagi e quelli a foglia larga.

A favorire la produzione di serotonina è anche il sonno. A tal proposito, è importante sapere che ci sono alcune piante che si rivelano essere estremamente efficaci in tal senso. In particolare, si tratta di ingredienti che contengono un’elevata quantità di sostanze benefiche che conciliano una buona dormita. Tra le varie piante con cui è possibile preparare delle portentose tisane ci sono la passiflora, la valeriana e la melissa. Esse presentano proprietà sedative che garantiscono un buon riposo durante la notte.

Alla luce di quanto detto, dunque, è chiaro che la fame nervosa si contrasti principalmente riducendo i livelli di stress. In linea di massima, infatti, si tratta di un disturbo legato alla sfera emotiva per cui è fondamentale agire cercando di rilassarsi e optando per i cibi meno calori e grassi. Laddove non sia possibile, chiedere aiuto a uno specialista sarà sempre la soluzione migliore.