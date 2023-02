Frigorifero, il trucco per mantenerlo fresco e pulito a lungo: metti dentro questo oggetto

Esiste un trucco per mantenere sempre fresco e pulito il frigorifero: niente di così complicato! Basta ricordarsi di metterci dentro un oggetto di uso comune.

Esistono tante soluzioni più o meno valide e comode per poter tenere il frigorifero pulito e più fresco. Una delle strategie più funzionali verte sull’uso di uno strumento insospettabile.

La pulizia degli elettrodomestici è importante e doverosa. Chi la esegue deve intervenire con zelo affinché tali strumenti funzionino più a lungo e bene. Il frigo, in questo senso, è uno degli elettrodomestici più delicati e critici, data la sua centralità nella vita quotidiana e l’essere potenzialmente soggetto a pericolose contaminazioni.

Cosa c’è di più soggetto allo sporco e ai cattivi odori? Eppure tante persone dimenticano di disinfettare il frigorifero oppure si limitano svogliatamente a pulizie superficiali. Tale elettrodomestico andrebbe invece curato con massima accortezza. In più bisognerebbe cercare di tenere il frigorifero fresco e pulito più a lungo è possibile.

In generale è consigliato pulire come si deve il frigo almeno una volta al mese. È importante farlo per cercare di debellare tutti quei germi e quei batteri che proliferando con il cibo potrebbero causare cattivi odori e contaminare gli alimenti.

Tenere il frigorifero pulito e fresco: il trucco pazzesco

Dato però che per pulire a fondo il frigo c’è bisogno di svuoltarlo, raramente si ha voglia o modo di svolgere correttamente l’intero procedimento. Ecco perché la pulizia viene rimandata o evitata per troppo tempo. Cosa fare? Ci si può affidare a dei semplici trucchi che garantiscono una pulizia più lunga e una migliore conservazione dei cibi.

In particolare si può usare il vecchio trucchetto della spugna. Di norma, l’umidità, l’acqua e gli altri liquidi presenti sui piani del refrigeratore sono i principali responsabili della proliferazione di batteri e germi vari. Bisogna dunque trovare un modo per catturare luquidi e umidità. Ecco perché c’è l’usanza di conservare all’interno dell’elettrodomestico una spugna. Tale oggetto, grazie alla sua porosità, riesce infatti ad assorbire subito tutti i liquidi e i cattivi odori. Ed è anche molto utile per conservare la verdura lavata che collochiamo al fresco.

Naturalmente questa spugnetta va cambiata o sanificata (lavata, disinfettata e asciugata) almeno ogni tre o quattro giorni. In caso contrario non serve a niente. O peggio: può trasformarsi in un ulteriore ricettacolo di impurità. In commercio esistono anche tappetini di spugna pensati appositamente per il frigo.

In generale il trucco della spugnetta asciutta all’interno del frigorifero funziona finché l’oggetto può catturare l’umidità che normalmente viene assorbita da frutta e verdura. Deve essere però sempre pulita!