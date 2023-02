Hai i brufoli, ma non sei più adolescente? Ecco le cause e i rimedi più efficaci

Molte persone si ritrovano a dover combattere con l’acne anche in età adulta. Quello dei brufoli è un problema diffuso che non è meramente estetico e che affonda talvolta le sue radici in patologie sottostanti che vanno indagate.

Nella maggior parte dei casi i brufoli che compaiono sul viso o su altre parti del corpo non devono allarmare, ma è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista. Ma quali possono essere le cause che portano alla comparsa di questi inestetismi?

Sono tantissime le donne (ma anche gli uomini) che, sebbene abbiano superato la fase adolescenziale si ritrovano a dover contrastare la comparsa di brufoli e punti neri. La pelle dalla consistenza acneica è un problema diffuso che non attiene solo alla estetica, ma che come accennato talvolta può essere la spia di problematiche più serie.

Brufoli, una croce per milioni di persone, ma perchè compaiono?

È importante ribadire che, in gran parte dei casi non si tratta di nulla di grave ma che, se proprio l’aspetto della pelle non dovesse migliorare nel corso del tempo è sempre cosa buona e giusta rivolgersi ad un professionista. Ma quali possono essere i fattori scatenanti dell’acne?

Quanto segue non ha la presunzione di atteggiarsi a contenuto medico o scientifico, si tratta di informazioni generali che possono essere però essere d’ausilio a chi stia cercando di orientarsi verso la comprensione di una problematica tanto diffusa quanto “odiata“. Ma perché compaiono questi inestetismo sul volto o sul corpo?

Tra le cause principali dei foruncoli c’è spesso una sovrapproduzione ormonale, specie nelle donne, infatti a causa degli sbalzi dovuti al ciclo mestruale può capitare che insorgano problemi. Ma, se specie nella vita delle giovanissime può essere considerato “normale” per le donne adulte invece può indicare un sintomo di uno squilibrio.

Talvolta la causa può essere attribuita allo stress, all’utilizzo di cosmetici dal contenuto irritante, o oleoso. Nella maggior parte dei casi si tratta di fenomeni passeggeri e temporanei, ma se il disturbo dovesse essere persistente è sempre consigliato rivolgersi ad un medico.

Qualora poi, attraverso esami specifici dovesse essere appurato che non ci siano patologie in corso come causa scatenante dei foruncoli, si possono mettere in atto delle strategie che mirano alla cura ed alla detersione profonda quotidiana. Anche in questo caso è di fondamentale importanza specificare che, la pulizia del viso andrebbe effettuata con prodotti non aggressivi, possibilmente naturali e senza parabeni. Non bisogna poi trascurare l’alimentazione che deve essere sempre bilanciata, sana ed equilibrata. Il detto che “siamo ciò che mangiamo” è sempre opportuno tenerlo a mente.