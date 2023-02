Prepara lo snack goloso con pochissime calorie: altro che noccioline

Altro che solite noccioline! Ti servirà questo semplicissimo ingrediente per gustare uno snack sano e goloso pronto in poche mosse, da provare

Quel leggero languorino che ad una certa ora del giorno si fa sentire e distoglie la nostra attenzione da tutto quello che stavamo facendo, come si appaga? Quando la fame comincia a farsi sentire cerchiamo di soddisfarla con qualche snack che ci aggradi. Fra questi si aggiungono anche loro: le noccioline.

Una tira l’altra ed ecco che ne abbiamo mangiate una quantità indefinita senza nemmeno accorgercene. Tuttavia, i sensi di colpa poco dopo si fanno sentire specialmente quando abbiamo aperto la dispensa e mangiato a caso cibi poco salutari o abbiamo esagerato con le quantità. È necessario allora cercare un’alternativa che sia sì gustosa ma anche leggera. Ed ho proprio qui la risposta giusta per tutti! Scommetto che non hai mai utilizzato questo ingrediente per realizzarci un golosissimo snack povero di calorie ma davvero sfizioso!

Light e sfizioso, lo snack goloso che appagherà la tua fame senza sensi di colpa!

In cucina abbiamo la possibilità di poter sfruttare quasi tutti gli ingredienti che abbiamo a disposizione per realizzare piatti tutti diversi o anche snack sfiziosissimi. In questo caso, protagonisti assoluti sono loro: i ceci. Uno dei legumi più versatili in cucina. Con i ceci possiamo preparare la classica ed inimitabile pasta e ceci, deliziose zuppe o ancora l’amatissimo humus, ma non solo.

Questo semplicissimo legume può essere utilizzato per realizzare un delizioso snack da gustare quando quel certo languorino comincia a farsi sentire ed intendiamo appagarlo senza esagerare con cibi calorici. Mettiamo quindi da parte le noccioline e prepariamo i nostri ceci croccanti! Sì, avete capito bene. Speziati, profumati e gustosissimi questi alletteranno il nostro palato! Come li prepariamo? Vediamo la ricetta completa

Ingredienti:

1 Barattolo di Ceci precotti

Farina di Riso

Olio

Rosmarino

Sale

Paprika dolce

Pepe

Preparazione