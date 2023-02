Se il divano puzza terribilmente di cane, niente paura: ti regalo 3 trucchetti salva-naso, non dovrai più vergognarti

Li amiamo alla follia, danno un senso profondo alla nostra quotidianità, ma il loro odore può essere troppo forte: ecco come eliminare la puzza di cane dal divano in modo semplicissimo!

Amano alla follia il divano, lo sappiamo bene, non possono farne a meno, diventa il loro regno, ed è davvero difficile, se li abbiamo abituati ad occupare quello del salotto o a stare sul letto, riuscire a cancellare un’abitudine che per molti proprietari di cani, però, a lungo andare, diventa fastidiosa e sgradevole.

Gli ospiti e gli amici che non hanno animali, e che entreranno a casa nostra, non potranno fare a meno di avvertire quell’odore forte che, anche se siamo padroni attenti all’igiene del nostro cane, prima o poi “prenderà possesso” del divano e delle zone limitrofe. Un odore che potrebbe nascere da diversi fattori, che probabilmente conosciamo troppo bene.

I nostri amici pelosi e quell’odore forte che arriva dal divano: che succede?

Se abbiamo un cane avanti con gli anni, ad esempio, i suoi denti potrebbero cominciare a rovinarsi e ad emanare un odore poco gradevole attraverso il suo alito. Inoltre avremo notato che dopo il bagnetto, il pelo umido, a contatto con l’acqua, nonostante trattamenti vari, non abbia un buon profumo. Sono i batteri, che a contatto con la pelle del cane, emanano aromi forti che potrebbero non piacere ai nostri ospiti e in fondo nemmeno a noi. Per questa ragione molti proprietari di cani “impongono“, sin da cuccioli, ai loro cani, di non salire sui divani.

Se sei un tenerone permissivo, se ami coccolarti il cane sul divano mentre guardi le tv e mentre mangiate le patatine insieme (non negare che piacciono anche a lui), allora non ti resta che cercare rimedi naturali per eliminare periodicamente questo odore sgradevole dal tuo divano. Noi di Universomamma ne abbiamo selezionati alcuni solo per voi!

Bicarbonato di sodio. Sapevi che il bicarbonato di sodio funziona anche come eliminatore di odori da divano ? Non è un segreto che funzioni come un incantesimo sugli odori nel tuo frigorifero , quindi perché non spruzzarne un po’ nel tuo posto preferito in soggiorno per rinfrescare le cose? Anche se il bicarbonato di sodio neutralizza qualsiasi olezzo, dovresti rendere però l’area off limits per il tuo amico peloso fino a quando non lo aspiri completamente il giorno successivo.

Puoi anche creare il tuo eliminatore di odori del divano usando oli essenziali(assicurati solo di controllare con il tuo veterinario per vedere quali oli sono sicuri da usare sul tuo cane). In un grande flacone spray, mescola insieme quanto segue:

Ti consigliamo inoltre di aspirare l’area il giorno successivo per rimuovere eventuali residui di bicarbonato di sodio. Ricorda sempre che si tratta di corpi estranei che potrebbero essere dannosi per il tuo amico.

Sale. Un antibatterico sempre efficace. Puoi diluirlo, anche in questo caso, con acqua e con un olio essenziale alle erbe che non sia dannoso per il tuo cane.

Insomma, come abbiamo potuto vedere poc’anzi, i rimedi per eliminare quell’odore forte di cane dal divano, ne esistono parecchi, basterà scegliere quello che farà solo al caso vostro!