Amadeus, conoscete il segreto di suo figlio Josè? Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa simile

Il figlio di Amadeus è ormai diventato noto a tutti, per la sua presenza fissa nella platea del Teatro Ariston durante i Festival di Sanremo condotti. Ma conoscevate il suo segreto?

Nato a Ravenna nel 1962, Amadeus è senz’altro uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Ha infatti raggiunto la notorietà nel piccolo schermo grazie ai numerosi programmi televisivi a cui ha magistralmente presto parte. In questi ultimi anni, è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e oggi è sempre più attivo nel palinsesto Rai.

Sempre più innamorato di sua moglie Giovanna Civitillo, ha messo al mondo con lei il figlio José a cui è davvero molto legato. Sono state rivelate alcune informazioni e curiosità su di lui: ecco quello che nessuno sapeva.

Com’è nata la storia tra Amadeus e Giovanna

Prima di lei, il conduttore è stato sposato – dal 1993 al 2007 – con Marisa Di Martina. Dal loro matrimonio è nata la figlia Alice, che ha di recente conseguito una laurea in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. Il presentatore ha poi incontrato Giovanna Civitillo durante il tv show L’Eredità, che era all’epoca condotto proprio da lui e durante il quale lei si cimentava nella tradizionale ‘scossa‘.

I due si sono innamorati e hanno iniziato una storia d’amore, da cui è nato nel 2009 il figlio José Alberto. La coppia ha poi deciso di pronunciare il fatidico sì e, 10 anni dopo, di rinnovare le promesse nuziali in Chiesa. La famiglia vive oggi nella zona centrale di Milano, ma ha anche una grande casa a Roma.

Amadeus e Giovanna sono sempre più innamorati e felici, e lo dimostrano spesso sui loro profili social. Attivissimi sul web, pubblicano infatti scatti che ritraggono la loro quotidianità e la loro intensa attività lavorativa. Molti fan si sono chiesti spesso quali siano le passioni di José, che sta ormai attirando l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Ecco qualcosa in più sul secondogenito di Amadeus.

Quello che ormai sanno tutti è che il conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha una grandissima passione per il calcio, soprattutto per l’Inter. Questo è infatti stato il motivo per cui ha chiamato suo figlio in questo modo, decidendo di omaggiare José Mourinho (che il presentatore ha incontrato durante un volo aereo). Il tecnico neroazzurro della stagione 2009/2010 è infatti stato sempre molto amato da Amadeus, e lui lo ha dichiarato più volte.

Ne ha parlato anche nel corso di un’intervista rilasciata per Domenica In, raccontando il momento del suo incontro con Mourinho avvenuto molti anni fa. “Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘Se è maschio lo chiamiamo José’“, ha infatti detto lui, “lei mi ha dato del matto, ma io ho chiamato la pancia così per 9 mesi“. Buon sangue non mente, e anche il piccolo José è nato e cresciuto con la passione per l’Inter. E’ per questo che il giovanissimo ha deciso di diventare portiere nella rosa dell’under 14 della sua squadra del cuore guidata dal tecnico Luca Pedrinelli. Questa è stata sicuramente per lui (e per il suo papà) una grandissima soddisfazione.