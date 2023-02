Bimbo perde peso e vomita a causa della dieta al latte di mandorle, la scelta choc dei genitori

Una nutrizionista pediatrica sta condividendo, attraverso il web, con tutto il mondo, i dettagli sconvolgenti e incredibili di un caso particolarmente grave di malnutrizione.

Il protagonista della triste vicenda è un bambino di Miami. La donna racconta di avere vissuto in prima persona il dramma del piccolo. Molto spesso, fin troppe volte, le incomprensibili decisioni di genitori irresponsabili, mettono a rischio la vita di piccole e fragili creature. Madri e padri “invasati” da convinzioni nutrizionali e dietetiche che ritengono possano rappresentare la verità assoluta, privano il proprio figlio dell’apporto di calorie, vitamine, proteine, indispensabili per crescere sano, in una fase delicatissima della propria vita.

Sottoporre un neonato, un bambino, ad una alimentazione forzata priva, come in questo caso, del latte materno, avrebbe potuto condurre il piccolo alla morte. Siamo di fronte ad una storia a tinte fosche, surreale, drammatica, dove troppe volte gli adulti si mostrano genitori immaturi e si affidano a teorie e percorsi alimentari decisamente inadatti e pericolosi per un soggetto così fragile, chiudendo le porte ai consigli dei medici, quelli veri, quelli capaci.

L’incredibile racconto di una nutrizionista infantile della Florida

Marina Chaparro , che ora gestisce NutriChicos, uno studio bilingue per la nutrizione familiare per bambini, racconta la storia di un neonato ricoverato in ospedale per vomito e perdita di peso. Inizialmente, la Chaparro e il suo team pensavano che il bambino fosse affetto da diabete di tipo 1 dopo aver ricevuto una diagnosi di chetoacidosi.

Dopo aver eseguito tutti i test necessari, anche quelli più approfonditi, i medici hanno appreso la verità. La madre del bambino lo stava alimentando con una dieta esclusiva a base di latte di mandorle, che lo ha portato ad una gravissima condizione di malnutrizione, privandolo dalla nascita del latte materno.

La Chaparro afferma, però, di credere nella buona fede della donna, e sostiene che sarebbe stata fuorviata da pericolose ed errate informazioni trovate in rete. Ciò non rende, naturalmente, la madre esente da responsabilità. Per fortuna il piccolo, dopo il ricovero, è stato dimesso dopo alcuni giorni di cure. Il latte di noci, il latte di mandorle e altri sostituti, non contengono gli elementi nutritivi adeguati per i bambini al di sotto di un anno. Quello materno e la sua formula rappresentano, da sempre, le migliori opzioni possibili per i bambini di quell’età.

Un altro pericolo per i bambini è la diluizione del latte artificiale, che secondo gli esperti può portare a letargia e convulsioni. Gli esperti avvertono che “la formula annacquata“a può portare a un basso contenuto di sodio nei bambini, e tutto ciò può condurre a bassa pressione sanguigna e bassi livelli di ossigeno.