Tre volte due gemelli in meno di 5 anni ma la vera sorpresa non è questa, la storia che sconvolge

La mano del destino ha “donato” ad una coppia del Wisconsin, che in un primo momento era psicologicamente distrutta all’idea di non poter avere figli naturali, ben sei bambini, ovvero tre coppie di gemelli.

Una storia di coraggio e amore che vale la pena di essere raccontata e che ci emoziona. Carrie Kosinski era stata adottata, non aveva mai conosciuto i suoi genitori naturali ed era cresciuta con il vuoto incolmabile di una infanzia difficile che, come spesso accade, si traduce nel desiderio, come nel suo caso, di donare ad altri quell’amore che sentiva di non avere ricevuto fino in fondo.

La nefasta diagnosi dell’endometriosi, però, rischiava letteralmente di mandare in frantumi i suoi legittimi sogni di diventare madre, e rendeva impossibile, per lei, rimanere incinta. Fu così che con il marito Craig, titolare con lei di una immensa fattoria, prese la decisione di seguire la strada dell’adozione, e la coppia non esitò affatto quando, una loro vicina indigente, mise al mondo due gemelli, Adalyn e Kenna, nati il 28 febbraio 2014. Ma non finisce qui!

Carrie e Craig: sei gemelli in meno di 5 anni, ci credereste?

Sia Craig che Carrie non sapevano affatto, però, che si trattasse di ben due bambini da prendere in affido, lo scoprirono solo al momento del parto della donna, ma per loro, la gioia di accogliere due nuove vite nella loro esistenza, fino ad allora considerata vuota e priva di scopi, rappresentò un cambiamento epocale che, ironia della sorte, scatenò quasi una reazione a catena.

Fu così, infatti, che la stessa donna, che aveva già altri due gemelli, nati, non ci crederete, un anno prima, il 28 febbraio del 2013, propose a Craig e Carrie di prendersi cura anche dei primi due figli, JJ e CeCe. E secondo voi la coppia del Wisconsin poteva mai rifiutare di allargare ancora la famiglia e riunire tutti i fratellini?

Pensare che sia finita qui non è certo degno di un racconto così ricco di colpi di scena, perché la scienza medica può anche commettere errori e se ci si mette di mezzo il destino può succedere qualunque cosa. Ed è stato così che, incredibilmente, Carrie e Craig hanno conosciuto la gioia di diventare genitori in modo naturale, e naturalmente, lo avrete capito, di altri due gemelli e, udite udite, nati anch’essi nel medesimo giorno. Degna della sceneggiatura di un film, la storia della coppia del Wisconsin continua nel segno della medesima fatidica data.

28 febbraio, questa volta del 2016: nascono, tramite fecondazione in vitro, i due bambini naturali della coppia. Sei figli, una famiglia ora certamente numerosa, dove sicuramente c’è ben poco da annoiarsi. Carrie aveva solo 28 anni quando ha dato alla luce i suoi bambini naturali, oggi ne ha appena 35, è ancora una donna giovanissima, carica di entusiasmo, carica di amore verso la vita. E a chi le chiede se avesse pianificato tutto questo, risponde con un sorriso, sostenendo solo che non ha mai smesso di desiderare di diventare madre.