Vite al limite, il dramma di Schenee: espulsa dal programma dopo due aborti, fine drammatica

Una storia drammatica quella di Schenee Murry, che si è conclusa in modo altrettanto tragico. Da “Vite al limite” alle gravidanze interrotte, ecco tutta la sua triste vicenda e che fine ha fatto oggi.

I telespettatori si sono appassionati sempre di più alle storie di “Vite al limite“, noto programma Real Time tradotto dal format americano “My 600lb life“. Lo show segue il percorso di uomini e donne di tutte le età che hanno un problema di obesità tanto grave da non permettere più di vivere una vita normale.

Nella maggior parte dei casi sono costretti a letto e sotto le cure e le attenzioni di familiari o partner. La voglia di cambiare e riprendersi la vita in mano è tanta: tutto sta nel seguire il programma di dimagrimento del Dottor Nowzaradan, il chirurgo bariatrico che li aiuterà a perdere peso.

Se riusciranno ad attenersi alla dieta del dottore, eventualmente sarà possibile sottoporsi ad un intervento di chirurgia per ridurre al minimo le possibilità di ingrassare nuovamente. Molte storie sono di successo, ma altre, come quella di Schenee Murry, hanno un esito decisamente più drammatico e inaspettato. La sua vicenda è tra le più tragiche mai viste nel format Real Time: ecco che cosa le è successo e come sta oggi.

Schenee Murry, da Vite al limite agli aborti

Quando era entrata a far parte del programma Schenee Murry pesava 300 kg e non poteva più condurre un’esistenza normale, come avrebbe invece voluto. Le azioni quotidiane erano diventate difficili e faticose e la sua salute era a rischio altissimo. Inizialmente sembrava restia ad attenersi ai consigli e allo schema alimentare del Dottor Nowzaradan, dimostrandosi una pazienze difficile con cui avere a che fare e poco aperta al cambiamento. Ma pian piano il dottore è riuscito a farle comprendere la gravità della situazione e a renderla davvero determinata a dimagrire.

Il motivo del suo peso arrivato a quella cifra esorbitante è da ricercare in una storia di vita molto drammatica, con una famiglia complicata, soprattutto violenta. Non solo, la sua salute mentale era devastata dai due aborti spontanei che aveva subito proprio a causa di complicanze dovute ai suoi chili in eccesso. Rischiava davvero di morire da un momento all’altro. Il desiderio di avere finalmente una famiglia e non pesare più su suo marito, che la aiutava nei movimenti e nelle faccende di tutti i giorni, era grande per Schenee. Ed è proprio questa forte motivazione ad averle consentito di aprirsi finalmente ai consigli del dottore e a seguirli fino in fondo.

Ahinoi, qualcosa è andato storto e la ragazza non ne ha più voluto sapere di stare a dieta e mangiare quello che le era stato prescritto. Ecco perché, come è già accaduto diverse volte nella storia dello show, Schenee è stata espulsa dal programma e ad oggi non è chiaro quali siano le sue condizioni. Alcuni voci di corridoio la vedevano morta ma in realtà non è così: per fortuna è viva come dimostrano diversi video caricati sul web che la ritraggono di recente.