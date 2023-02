Altro che spray nasali dannosi per la salute: con questo rimedio liberi il naso in 10 secondi senza costi inutili

Per liberare il naso chiuso non dovrai mai più utilizzare medicine: prova questo rimedio naturale e libererai il tuo naso in pochi secondi

L’inverno è uno dei periodi in cui si combatte costantemente con tutti quei malanni di stagione che creano non pochi disagi. Tosse, raffreddore e naso chiuso, sono i principali protagonisti della stagione più fredda dell’anno.

Ci sono specialisti che ti guidano verso la possibilità concreta di adottare metodi naturali, che addirittura spesso evitano anche l’uso di erbe e vegetali per curare i malanni del corpo e della mente. Niente farmaci, niente di tutto ciò che, secondo una filosofia comune a molti, potrebbe peggiorare la situazione creando pericolosi effetti boomerang per il nostro organismo. Per questo sempre più spesso ci si affida a metodi fai da te per risolvere la situazione.

Malanni stagionali: è corsa alle farmacie per guarire il prima possibile. Ma le medicine ci faranno davvero bene?

I malanni stagionali sono arrivati: se siamo fortunati, e non cadiamo “nel precipizio” delle malattie virali che colpiscono in questo periodo le ossa e molto spesso il sistema gastro-intestinale, ce la caviamo con raffreddore e mal di gola. In questo caso facciamo immediatamente “la corsa” in farmacia per sperare di stare subito meglio in tempi brevi.

Paracetamolo, anti infiammatori, aspirine, antistaminici, sciroppi per la tosse: anziché riempire il carrello della spesa, che di per sé, visti gli aumenti dei beni di prima necessità, rimane per metà vuoto per molte famiglie, spendiamo decine di euro in farmacia. Un vero salasso per le nostre esigue finanze e un danno enorme per il corpo.

Ecco allora che ancora una volta il web e i social diventano la vetrina di professionisti di medicine alternative, che addirittura dispensano consigli e ci guidano verso terapie naturali del benessere. Niente tisane o infusi di erbe del sottobosco, ma addirittura movimenti del corpo per liberarlo, seppur momentaneamente, da questo o quel fastidio.

Ecco come liberare il naso chiuso senza spray o farmaci: incredibile quello che puoi fare

Ci credereste? Siete davvero convinti che sia possibile, ad esempio, soffrire di disturbi della cervicale, con situazioni infiammatorie che provocano anche mal di stomaco e abbassamenti della vista, e risolvere il problema senza l’uso di farmaci? Il potere del calore e del movimento delle mani, l’energia che siamo capaci di emanare per creare benefici a noi stessi e agli altri, la corretta manipolazione dei centri nervosi del nostro corpo: in fondo non stiamo certo scoprendo “l’acqua calda”, ma stiamo parlando dell’arte dei massaggi, vecchia come il mondo.

In questo caso è tutto molto più semplice e meno complesso. La terapista, nel video, spiega addirittura quali sono i movimenti da adottare per liberare il naso chiuso e ottenere benefici in pochi secondi.

Ecco il video esplicativo.

https://www.tiktok.com/@robertadigiorgio2/video/7190416550166285573?_r=1&_t=8ZsVZFlOxIk

Il naso congestionato e otturato a causa del raffreddore può rappresentare un fastidio di non lieve entità, soprattutto se, la sera, calata la testa sul cuscino, abbiamo difficoltà a respirare regolarmente. Prendere sonno diventa pura utopia! Ci viene indicato, da questa terapista, di stringere il naso, naturalmente delicatamente, con le dita, e poi di muovere la testa. In pochi istanti dovremmo riprendere a respirare regolarmente.