Beatrice Valli aggiornamenti sulla gravidanza | Follower in ansia

I fan di Beatrice Valli sono abbastanza preoccupati per la gravidanza della loro beniamina. L’influencer ha condiviso tutto sui social, ma che succede?

Ormai non si fa altro che parlare della giovane mamma e della sua quarta gravidanza. Questa volta l’ex star di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione per un motivo ben preciso, ecco di che cosa si tratta.

Quello di Beatrice Valli è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati nel mondo dello spettacolo a livello nazionale. Nonostante la giovane età, la modella emiliana ha messo in piedi una carriera che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. La Valli è diventata famosissima grazie a Uomini e Donne, lo show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Qui la bella Beatrice ha trovato l’amore in Marco Fantini, il tronista con il quale non solo si è fidanzata nel programma ma che oggi è diventato suo marito e padre dei suoi figli.

La Valli ha avuto il suo primo bambino, Alessandro, da una precedente relazione, e oggi è incinta per la quarta volta. La ragazza è una vera star non solo in televisione ma anche sul web, dove svolge l’attività di influencer a tutti gli effetti. Proprio qui la giovane ama condividere giorno dopo giorno i progressi della sua gravidanza, ma avete visto che cosa ha pubblicato di recente?

La preoccupazione dei fan

Nonostante la giovane età, la Valli aspetta il suo quarto figlio. Per la precisione si tratta di una bambina, la terza (dopo Bianca e Azzurra) dal marito Marco Fantini. Solo qualche mese fa la splendida Beatrice ha dato al mondo intero la splendida notizia, che in men che non si dica ha fatto il giro del web. Come se non bastasse, i social dell’influencer emiliana sono pieni di foto e video che ritraggono la giovane con il suo meraviglioso pancione.

Di recente, però, la Valli ha fatto un po’ procurare i suoi fan con una storia condivisa su Instagram. Qui la giovane ha annunciato di avere alcune piccole contrazione, e di dover rimanere sdraiata e a riposo per un po‘. Prima di cambiare argomento, la ragazza ha spiegato che ormai manca sempre meno al lieti evento.

Beatrice non è l’unica nella sua famiglia ad essere famosa. Anche la sorella più piccola, Ludovica, ha preso parte a diversi show televisivi. La più piccola delle sorelle Valli è da poco diventata mamma per la seconda volta del piccolo Otto Edoardo, nato dalla lunga relazione con il compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. I due hanno già avuto una bambina, Anastasia, nata poco più di un anno fa. Anche la gravidanza di Beatrice è agli sgoccioli e i fan non stanno più nella pelle dalla curiosità di vedere la nuova arrivata di casa Valli-Fantini.