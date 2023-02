È uno dei posti più sporchi della casa, rischi di contaminare quello che mangi: solo così lo pulisci alla perfezione

Nemmeno immagini quale sia uno dei posti più sporchi di casa: se lo usi in questo stato rischi davvero grosso.

Se dovessimo fare un elenco degli ambienti più sporchi di casa, la cucina sarebbe senza dubbio ai primi posti. Essendo uno dei posti in cui si andrà a passare una buona parte del proprio tempo, tenderà a diventare con estrema facilità un vero ricettacolo di germi e batteri.

Nonostante spesso sia una cosa sottovalutata, la sua pulizia sarà estremamente importante, soprattutto perché sarà proprio al suo interno che andremo a manipolare tutti quei cibi che poi arrivano in tavola. Questi, se non trattati nel modo corretto possono farci andare incontro a contaminazioni incrociate anche piuttosto serie e pericolose per la nostra salute. Anche per questo sarà necessario avere delle piccole accortezze soprattutto quando ci dedicheremo alla pulizia di determinati alimenti, come ad esempio pollo e pesce.

È proprio questo uno dei posti più sporchi di casa: fai attenzione a come lo usi o metti in pericolo la tua salute

Quando si tratta di faccende di casa sappiamo benissimo quanto sia un compito che richieda tantissimo tempo e pazienza, ciò nonostante, sarà una cosa che non dovrà mai essere trascurata, in particolar modo in ambienti vissuti come la cucina. Ebbene, forse nemmeno lo immaginate, ma sarà proprio al suo interno che si trova uno degli oggetti più sporchi in assoluto e questa volta non stiamo parlando dei taglieri in legno o della spugnetta dei piatti, ma di una cosa che andremo ad utilizzare quotidianamente: il forno a microonde.

Scoprire che il microonde rientra fra gli oggetti più sporchi di casa non è una cosa che fa assolutamente piacere, soprattutto se si ha l’abitudine di usarlo tutti i giorni. Sarà proprio questo utilizzo continuo a renderlo terreno fertile per la proliferazione di germi, batteri e cattivi odori, che durante la cottura o il riscaldamento dei cibi potrebbero andare a contaminarli senza rendercene conto. Come fare quindi per renderlo perfettamente igienizzato senza usare quei prodotti chimici che troviamo in vendita?

La risposta ancora una volta l’abbiamo a portata di mano e non si dovrà fare altro che aprire il proprio frigo per prendere tutto il necessario. Quello che infatti vi servirò sarà un limone, acqua, un pizzico di bicarbonato ed una ciotola adatta per il microonde. Una volta che vi sarete procurato tutto, procedete in questo modo:

Prendete il limone e dividetelo in due parti Riempite la ciotola con circa 300 ml di acqua Mettete al suo interno le due metà del limone , unite anche il bicarbonato e mescolate appena Ponete la ciotola nel microonde ed azionatelo alla massima potenza per 5 minuti Una volta che il tempo sarò finito, aprite il microonde e senza scottarvi estraete la ciotola Passate un panno in microfibra umido sulle pareti e vedrete come tutto lo sporco verrà via senza alcuna fatica.

Poche mosse per ottenere un microonde perfetto.