Kinder Sorpresa, il mistero che nessuno conosce sul cioccolatino più famoso d’Italia ti lascerà senza parole

Nonostante sia uno degli snack più amati dai bambini, Kinder Sorpresa nasconde un mistero di cui solamente in pochi sono a conoscenza.

Quando si parla di dolci e in particolare di cioccolato, Kinder è senz’altro uno dei brand più famosi. Il marchio, lanciato nel 1968, appartiene alla Ferrero, una delle aziende più rinomate in tutto il mondo, nonché la seconda a livello internazionale nel mercato della produzione di alimenti a base di cioccolato. L’ovetto Kinder Sorpresa, da parte sua, è uno dei prodotti più amati dai bambini e ha fatto compagnia a diverse generazioni. Nonostante la sua popolarità, lo snack nasconde un mistero di cui solamente in pochi sono a conoscenza. Scopriamo di cosa si tratta.

Era il 1968 quando Michele Ferrero ha avuto un’idea destinata a rivelarsi geniale. Conosciuto anche con il soprannome di “re della Nutella”, un giorno si è rivolto ai suoi collaboratori in una riflessione sulle uova di Pasqua. A detta dell’imprenditore (tristemente deceduto nel 2015) il motivo per cui ai bambini piacciono così tanto questi dolci è molto semplice: al loro interno si trovano sorprese che non vedono l’ora di scartare. Così Ferrero ha pensato di dare “la Pasqua tutti i giorni” ai più piccoli. Nel 1974 è nato il Kinder Sorpresa, ideato dall’inventore William Salice.

Lo snack a forma di uovo è stato lanciato insieme agli altri prodotti per bambini appartenenti alla linea Kinder Ferrero. L’imprenditore è stato davvero lungimirante: al Kinder Sorpresa, infatti, non ci è voluto molto per conquistare i palati dei più piccoli. Oltre a gustarsi il cioccolato (ricoperto da uno strato di glassa al latte), questi ultimi trovano sempre un piccolo regalo al suo interno. Il prodotto ha riscosso così tanto successo da portare l’azienda a realizzarne alcune varianti, come il Kinder Gran Sorpresa (ovvero l’uovo di Pasqua firmato Kinder, che si differenzia dal primo per le sue maggiori dimensioni) o il Kinder Schoko Bons.

Kinder Sorpresa, svelato il segreto dietro lo snack

Il Kinder Sorpresa ha segnato l’infanzia di tantissimi bambini, eppure ancora oggi non tutti conoscono il segreto che si nasconde dietro lo snack. Recentemente la pagina Instagram “Io negli anni 80 c’ero” ha pensato di svelare l’arcano ai oltre 130 mila followers. Abbiamo già detto che l’alimento riproduce la forma di un uovo che al suo interno contiene l’involucro di plastica in cui si trovano, per l’appunto, le sorprese che tanto piacciono ai più piccoli. La maggior parte dei consumatori non ha mai notato che la capsula all’interno dello snack rappresenta proprio il tuorlo di un uovo.

Sul web non si è dovuto attendere molto per i commenti degli utenti. In molti non sono riusciti a nascondere il loro sgomento: “Non lo sapevo… l’ho scoperto adesso a 47 anni e lo mangiano anche le mie figlie” ha affermato una follower, alla quale hanno fatto eco in tanti. Mentre altri si sono concentrati motivo per cui nessuno ci aveva mai fatto caso: “Mai posta il problema, ero interessata a quello che c’era dentro e stop”, oppure “Eeh ma chi ha inventato questa roba è cattivo, sei lì preso tra cioccolato e sorpresa… e l’inventore crede che pensi al tuorlo dell’uovo?” sono state alcune delle risposte degli utenti.