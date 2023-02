La ricetta ideale per i bimbi che non amano le verdure: di queste chiederanno il bis

Con questa ricetta i tuoi bambini non diranno di no davanti alle verdure: provala subito e vedrai che sarà un successo assicurato.

In una dieta sana ed equilibrata, sappiamo benissimo quanto le verdure abbiano un ruolo fondamentale. In modo particolare tutte quelle di stagione, che avranno non solo il massimo del sapore, ma saranno anche ricche di nutrienti benefici per il nostro organismo.

Nonostante questo, purtroppo (soprattutto per chi deve cucinare) non sempre le verdure sono così amate da tutti anzi, saranno principalmente i piccini di casa a storcere il naso non appena se le trovano nel piatto. Una vera e propria battaglia anche solo per fargli mangiare un piccolo pezzetto. Ecco perché sarà importantissimo riuscire a trovare dei modi alternativi, anche piuttosto gustosi, che permetteranno che tutti mangino tutto. In cucina la fantasia non deve mai mancare e ne basterà davvero poca per creare qualcosa di saporito.

La ricetta perfetta per cucinare le verdure: così le ameranno anche i bambini

Non è mai piacevole, dopo ore passate in cucina, vedere i piatti tornare indietro completamente pieni. Uno spreco di tempo, di cibo e soprattutto di danaro, che in questo periodo non è affatto una cosa da fare a cuor leggero. Ecco perché per evitare che questo accada, ci vorrà qualcosa che faccia innamorare tutti al primo assaggio. La soluzione ancora una volta l’abbiamo noi di Universomamma.it svelandovi una ricetta super golosa. Basterà davvero pochissimo per preparare queste squisite polpette di carote e vi assicuriamo che tutti vi chiederanno il bis.

Per preparare circa 10 polpette di carote vi servirà:

200 g di carote

70 g di patate

2 cucchiai di parmigiano

2 cucchiai di pangrattato

1 uovo

Rosmarino

40 g di scamorza

Sale

Farina e pangrattato per la panatura

Preparazione

Dopo aver pulito le carote lessatele in una pentola insieme con le patate Quando saranno cotte, scolatele e ponetele in una ciotola Con i rebbi di una forchetta schiacciate per bene, nel caso potrete aiutarvi anche con uno schiacciapatate Aggiungete alla purea ottenuta mezzo uovo, il pangrattato, il parmigiano, un pizzico di sale e il rosmarino secco Mescolate fin quando non avrete ottenuto un composto compatto, facile da lavorare ma non troppo morbido Una volta fatto questo prelevate la quantità d’impasto che preferite, schiacciatelo leggermente con le mani e aggiungete al centro un paio di pezzettini di scamorza Create la polpetta e passatela nella farina, poi nell’altra metà di uovo sbattuto e poi nel pangrattato Ora non vi resta che friggerle in abbondante olio fin quando non saranno ben dorate In alternativa potrete cuocerle in forno a 180 gradi per 25-30 minuti.

Ed ecco pronte le vostre polpette, saranno una tira l’altra.