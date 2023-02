Il trucco infallibile per far passare lo sbadiglio (che di sicuro non conosci)

Sapete perché sbadigliamo? Grandi e piccini si sono ritrovati a chiedersi il perché di un riflesso che è involontario e che proprio per questo non può essere evitato.

Tutti almeno una volta nella vita si sono domandati quali sono le ragioni alla base di questa azione. E voi vi siete mai posti questo quesito? Ma soprattutto perché lo facciamo?

Lo sbadiglio è un riflesso involontario che nasce quando siamo affamati, annoiati o assonnati. Sbadigliando, attraverso l’inspirazione si mettono in atto dei piccoli movimenti che favoriscono il passaggio dell’aria. Aprendo la bocca si contraggono i muscoli del viso, quelli costali ed il diaframma si distende. Con l’espirazione invece si espelle l’aria immessa.

Ma qual è la sua funzione? Lo sbadiglio ha lo scopo di ridare linfa e vigore al corpo, di riportarlo in uno stato di vigilanza attraverso un maggiore afflusso ossigeno nel sangue. Ma esistono delle tecniche per evitare di sbadigliare?

Le tecniche per evitare lo sbadiglio

Bloccare sul nascere lo stimolo non è possibile, come accennato si tratta di un riflesso involontario ma, esistono delle tecniche per trattenerlo. Una di queste consiste nel deglutire. Non appena si avverte l’urgenza di sbadigliare può essere utile farlo, in questo modo dovrebbe passare.

Altro metodo gettonatissimo consiste nel trattenere il fiato. Anche in questo caso si tratta di una tecnica che va effettuata non appena si avverte la necessità di sbadigliare, lo si deve fare per almeno 30 secondi e si può ripetere l’operazione se, al primo colpo non dovesse andare a segno.

La terza ed ultima metodica che viene utilizzata è quella di mandare giù l’aria e deglutire allo stesso tempo. Così facendo il bisogno di sbadigliare dovrebbe immediatamente venir meno. Ma se proprio questi consigli non dovessero bastare, c’è una tecnica che più di tutte si è rivelata efficace. Si tratta di un asso nella manica, utilizzata da milioni di persone. Ma di cosa si tratta?

Quando avverti il bisogno impellente di sbadigliare, pensa a questo. Si tratta di un pensiero che potrebbe far sorridere ma ti sfidiamo a testarne l’efficacia. Tutti coloro che l’hanno provato hanno dichiarato che ha avuto un esito positivissimo, eludendo completamente la necessità di sbadigliare.

Basterà distogliere i pensieri e portarli su un simpatico elefante rosa che si trova in bilico su un campanile. Questa tecnica è stata d’ausilio a milioni di persone ed anche se può apparire bizzarra, ha tutte le carte in tavola per arginare il fastidioso bisogno di sbadigliare.