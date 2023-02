Ambra furiosa, è successo tutto dopo l’esibizione della figlia con Renga: grave episodio

La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini si è di recente esibita sul palco insieme al padre ed è scoppiato il finimondo. Ecco perché.

Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno da sempre un rapporto molto stretto con la loro unica figlia femmina, la giovane Jolanda. Nata nel 2004, la ragazza è la prima sostenitrice del lavoro dei suoi genitori e non avrebbe potuto crescere in una famiglia più amorevole, nonostante Renga e Ambra si siano lasciati diverso tempo fa.

“Anche se Ambra e io non stiamo più insieme ci vediamo spesso. Non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia“, aveva dichiarato Renga nel corso di una intervista, facendo riferimento anche al secondo figlio della coppia, Leonardo. Per questo le critiche che hanno investito (di nuovo) Jolanda dopo una sua esibizione insieme al padre su un palco di Brescia hanno giustamente indispettito la Angiolini.

Ambra furibonda: sua figlia presa di nuovo di mira

Dopo una performance di Jolanda sul palco insieme al padre durante uno show in piazza condotto dalla madre Ambra qualche settimana fa, il pubblico (soprattutto online) ha reagito nel peggiore dei modi. Ha infatti accusato la ragazza di avere la strada spianata nel mondo dello spettacolo e di poter iniziare un percorso in campo artistico solo grazie alla notorietà dei suoi genitori.

“Siamo alle solite: in questo Paese ci sono persone che al successo possono arrivare più facilmente“, ha scritto una persona in una lettera al settimanale Nuovo Tv. “Per Jolanda non è certo una colpa avere due genitori famosi, però di sicuro è un vantaggio”. Una reazione simile l’hanno avuta anche diverse altre persone che hanno commentato l’esibizione sui social network, anche se (per fortuna) la maggior parte ha apprezzato molto l’esibizione padre-figlia.

Soprattutto perché la canzone che i due hanno cantato insieme non era altro che Angelo, che Renga ha dedicato proprio a sua figlia. Del famosissimo pezzo, uscito nel lontano 2005, la stessa Jolanda ha di recente parlato nel corso di una intervista a Verissimo, in cui ha rivelato la forte emoziona che prova ogni volta che lo ascolta.

“Non ne abbiamo mai parlato apertamente ma da piccola ho capito che era un po’ la mia canzone, così come della sua mamma. Credo sia difficile per lui parlarne e lo rispetto“, ha detto la ragazza, dimostrando grande maturità. “C’è tantissimo amore in quella canzone e mi emoziona ogni volta. Per questo non voglio ascoltarla spesso, così da provare le stesse sensazioni”.

Di certo, quindi, le accuse mosse dal lettore di Nuovo Tv e dai diversi utenti dei social network devono aver fatto molto arrabbiare la Angiolini, che ha già dovuto sopportare gli insulti all’aspetto fisico della figlia. Deciderà quindi di prendere la parola per difendere ancora una volta Jolanda dagli attacchi degli haters? Staremo a vedere.