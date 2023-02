Il Paradiso delle Signore 7, svolta inattesa: è incinta!

Le cose stanno per cambiare davvero a Il Paradiso delle Signore: la svolta decisiva nella trama arriva con una notizia inaspettata.

Durante le ultime puntate abbiamo avuto modo di vedere come numerose cose sono cambiare nella serie de Il Paradiso delle Signore, come nel caso di Gloria che ha così scoperto come la sua fuga vent’anni fa è stata davvero inutile, dato che la donna che aveva salvato interrompendo la gravidanza aveva deciso di ritirare la denuncia. Peccato, però, che la fuga di Gloria rese tutto vano e inutile.

Una scoperta che ha innescato un ulteriore crisi nella famiglia Colombo dopo che Stefania ha lasciato Milano per seguire Marco a Washington, qui dove si sta consumando un’altra crisi prima delle tanto attese nozze così come ha lasciato intendere Marco nel momento in cui è tornato in Italia per pochi giorni per via di questioni lavorative.

Un ampio calderone dove rientra anche Gemma, la quale ha cercato di essere di supporto all’ex fidanzato che aveva scelto la sorella al suo posto mesi fa e che, nonostante tutto, avrebbe ancora un posto speciale nel suo cuore. Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui.

Il Paradiso delle Signore 7, svolta nella trama con uno scandalo

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo la pubblicazione delle nuove anticipazioni che andranno così a caratterizzare la trama della serie Il Paradiso delle Signore durante la prossima settimana. In particolar modo, gli spoiler girano tutti attorno ad una scena di pochi secondi ma che è stata sufficiente a innescare nuovi rumor sulla serie.

Il giorno prima di San Valentino, infatti, Gemma è stata pizzicata da Ezio in cucina prima della colazione intenta a controllare il calendario molto concentrata e con il viso caratterizzato da un’espressione davvero molto preoccupata. In quel momento, comunque sia, tutto è passato in secondo piano in quanto Colombo aveva bisogno dell’aiuto di Gemma per fare il regalo perfetto a Veronica in vista si San Valentino.

Questo gesto di Gemma, non a caso, è il focus centrale dei rumor che stanno caratterizzando le anticipazioni della serie Il Paradiso delle Signore e che, non a caso, coinvolgono anche Marco di Sant’Erasmo.

La venere è incinta!

I rumor che attualmente ruotano attorno alla serie ruotano attorno a Gemma e Marco! Infatti, sembrerebbe che la coppia durante il ritorno del giornalista a Milano non abbiano semplicemente fatto una chiacchierata confidenziale, ma potrebbero aver ceduto alla passione e adesso per Gemma è arrivato lo scotto da pagare. La venere, dunque, avrebbe controllato il calendario a seguito di un ritardo nelle suo ciclo e che quindi farebbe da sfondo ad una gravidanza improvvisa dopo la presunta notte con Marco… se così fosse, il padre del bambino in questione sarebbe proprio il giornalista.

Inoltre, altro dettaglio molto interessante, la sera di San Valentino Gemma ha incontrato Carlos per una cena romantica conclusa con un bellissimo e appassionante bacio che, anche in questo caso, lascia intere come tra i due non ci sia stato solo un semplice bacio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in questo caso, vogliono che Gemma dopo la scoperta della gravidanza, per non creare ulteriori crisi e drammi a seguito del suo amore per Marco, possa ingannare Carols e far credere che il figlio che aspetta sia frutto della notte di passione con il giovane di buona famiglia conosciuto al circolo e non del suo ex fidanzato, nonché futuro marito di Stefania.