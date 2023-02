Tramezzini di carne, un secondo piatto a cui non puoi dire di no

Lascia da parte i soliti secondi piatti che ormai hanno stufato, prova questi tramezzini di carne dal cuore filante e sentirai che sapore.

Nonostante l’ora di cena dovrebbe essere un momento di serenità, in cui dopo una lunga giornata fuori casa ci si ritrova tutti insieme, per chi avrà l’arduo compito di preparare da mangiare non sarà di certo tutto questo Carnevale di Rio, soprattutto se rincasata da poco.

Non sempre sarà facile riuscire a trovare qualcosa che non richieda troppo tempo nella preparazione e che soprattutto vada a soddisfare i gusti dei palati più esigenti. Per questo il più delle volte si opterà per le solite preparazioni che piacciono a tutti, ma che però a lungo andare potrebbero stufare chi è costretto a mangiarle. Ecco perché sarà importante cercare di variare il più possibile e di proporre cose buone e che al tempo stesso siano anche facili e veloci.

Preparare questi tramezzini di carne sarà davvero un’idea geniale

Anche se il più delle volte si cerca di portare un’alimentazione varia in tavola, la carne sarà sicuramente quelle che più si andrà ad utilizzare per la preparazione delle cene. Potendo scegliere fra tantissime varietà si potrà cercare di fare la differenza il più possibile, evitando quindi di preparare sempre le stesse cose. Ebbene, per cercare di risolvervi una parte di questo problema, oggi vogliamo proporvi una ricetta davvero deliziosa, utilizzando del semplice macinato andremo a preparare dei golosi tramezzini di carne dal cuore filante. Scopriamo come si dovrà procedere utilizzando questi ingredienti:

700 g di macinato misto (manzo + suino)

2 uova

90 g di pane raffermo

Parmigiano grattugiato

6 fettine di prosciutto

6 fettine di scamorza

Procedimento

In una ciotola mettete il pane raffermo e ricopritelo interamente di acqua Lasciatelo ammorbidire per circa 20 minuto, dopodiché strizzatelo per bene e dopo aver eliminato la crosta mettete solo la mollica in una seconda ciotola Unite a questa la carne macinata, le uova, il sale, il parmigiano e impastate il tutto Una volta che avrete ottenuto un composto sodo ma facile da lavorare dividetelo in due Ponete la prima parte fra due fogli di carta forno e stendetelo fino a formare un rettangolo Farcitelo con le fettine di prosciutto cotto e di scamorza Ricoprite con l’altra parte di carne macinata e sigillate bene i bordi Tagliate quindi prima in quadrati e poi in rettangoli Ora non vi resta che passarli velocemente nel pangrattato Potrete sia cuocerli in padella con un filo d’olio che in forno a 220 gradi per circa 15 minuti.

Ed ecco che la vostra cena sarà pronta per essere gustata accompagnata magari da una fresca insalata, vi assicuriamo che tutti spazzoleranno fino all’ultima briciola.