Insetti in casa, niente paura: 6 rimedi naturali per tenerli lontani per sempre

Ritrovarsi gli insetti in casa non è mai una cosa piacevole: con questi rimedi naturali potrai finalmente dirgli addio.

È opportuno chiarire che gli animali vanno sempre rispettati e che convivere pacificamente con loro è la regola aurea da rispettare, sempre.

Gli insetti dunque non vanno uccisi, ma se proprio si ha paura di loro, li si può allontanare dalla propria abitazione. Per farlo è importante evitare di utilizzare agenti aggressivi. Ma come indicargli la via d’uscita con eleganza?

Gli insetti adorano soprattutto stare in cucina, come allontanarli con metodi naturali

Gli insetti non godono di particolari consensi, ma non devono essere legittimati maltrattamenti nei loro confronti. Ai più piccoli va insegnato, sin alla tenera età, che è necessario convivere in modo sereno con tutte le specie viventi presenti sul pianeta, e che anche un animale dall’aspetto non gradevolissimo, come quello di un gattino o di un cucciolo di cane merita rispetto. Talvolta proprio perché l’estetica degli insetti non suscita tenerezza, qualcuno tende a trattarli come se fossero animali poco degni di considerazione, ma ciò è sbagliato.

D’altro canto è legittimo che chi nutre paura nei confronti degli insetti non tolleri la loro presenza in casa, per questo è necessario prendere le giuste misure per rispettare gli animali, ma anche se stessi. Se la vista degli insetti proprio non vi aggrada potete utilizzare questi semplici metodi.

Insetti in casa, ecco come rimediare

Innanzitutto partiamo col dire che gli insetti che più frequentemente si annidano tra le mura domestiche sono le formiche, le mosche, i moscerini della frutta; gli scarafaggi le vespe e le zanzare. Per scacciare formiche basterà posizionare del succo di limone o della cannella nei punti dove in genere si stabilizzano. L’odore per loro è repellente e le terrà lontane.

Per mosche e zanzare e vespe invece, il primo passo da fare è quello di installare delle zanzariere. Si tratta di certo del metodo più sicuro per tenerle lontano dalle abitazioni. Per evitare poi che si depositino nei ripiani della casa i cosiddetti insetti della frutta basterà preparare un composto per loro repellente.

Bastano delle foglie di menta e dell’aceto, chiudete il tutto in un barattolo. Dopo circa una settimana rimuovete la menta e spruzzate il composto nei punti dove con maggiore frequenza si presentano gli insetti. Per allontanare poi gli scarafaggi si può ricorrere al sapone di Marsiglia, possiede un odore sgradevole per loro, lo eviteranno.