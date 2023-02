Non toccare mai questo oggetto in hotel: non ci crederai ma è il più sporco di tutti

Indipendentemente da quale hotel tu abbia scelto non dovrai mai toccare questo oggetto: è un vero ricettacolo di germi e batteri.

Che tu sia ospite in un elegante hotel a cinque stelle o in un semplice tre stelle, una cosa è certa: sarai sempre esposto ai germi. Lo rivelano autorevoli indagini di esperti. I batteri si annidano nei posti più impensabili.

Innanzitutto non puoi essere certo che la pulizia sia stata accurata, ma vuoi ragionare con il beneficio del dubbio. Ma sei sicuro che, ad esempio, il comodino accanto al letto sia immacolato? Non c’è il rischio che il personale si dedichi solo al letto e al bagno?

Quando scegli una vacanza con la tua famiglia, prediligi sempre, se te lo puoi naturalmente permettere, un albergo di medio alto-livello, rispetto alla casa in affitto per pochi giorni. La ragione è molto semplice. Puoi lasciarti alle spalle qualsiasi pensiero di “fatiche domestiche”, almeno per un po’ di tempo, puoi rilassarti, puoi evitare di rifare il letto e lavare il bagno. Può essere meraviglioso tornare la sera in camera e trovare la tua stanza tutta pulita e ordinata.

Se sei in vacanza in hotel occhio a questo oggetto, è il più sporco di tutti

Tuttavia, c’è un classico oggetto da hotel che in realtà non è così pulito come pensi. Probabilmente è quello a cui avresti fatto meno attenzione in relazione alla presenza di batteri, tuttavia accurate indagini rivelano che è molto meno pulito del lavandino del tuo bagno, oppure del bancone della reception, oppure dei tasti dell’ascensore.

Di fatto, mentre alcune superfici possono essere luccicanti e gli asciugamani appena lavati, alcuni oggetti all’interno della stanza sono spesso trascurati. C’è un oggetto in particolare che molto probabilmente utilizzerai durante il tuo soggiorno in hotel. Tuttavia, report accurati hanno dimostrato che è la cosa più sporca nella stanza e dovresti evitare di toccarla senza prima prendere le dovute precauzioni.

L’oggetto più sporco in una camera di hotel? Il telecomando della tv

Quello di cui parliamo, e ora scoprirai di cosa si tratta, rappresenta l’unico oggetto di un hotel con un passaggio di diverse mani che non viene mai igienizzato: pensa a tutti i clienti che prima di te hanno dimorato nella tua camera, ma pensa anche al personale di servizio. E’ un qualcosa che crediamo, non a torto, non venga mai disinfettato. Stiamo parlando del telecomando del televisore della tua stanza di hotel!

Gli alberghi che si rispettano dovrebbero avere un copri telecomando in plastica che viene sostituito periodicamente. Crediamo che ciò avvenga in casi davvero rari. Non importa quanto siano pulite e perfette le tue abitudini a livello igienico, non puoi sapere se allo stesso modo lo erano quelle degli occupanti precedenti, il che significa che i telecomandi potrebbero essere davvero pieni di batteri.

Come risolvere il problema? Appena entrato nella nuova camera, dopo la doccia, hai voglia di vedere la tv? Potresti utilizzare una salvietta detergente disinfettante per pulire il telecomando, oppure una asciugamano umida. Nulla di più semplice, ma scommettiamo che non ci avevi pensato?