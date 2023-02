Succhi di frutta, l’etichetta fa la differenza: se riporta questo non li guardate neanche

Attenzione prima di acquistare i succhi di frutta, se l’etichetta riporta questo meglio non acquistarli e passare ad altro.

Faresti bene, per la salute dei tuoi figli, a controllare con attenzione le etichette dei succhi di frutta che sei abituata a comprare da una vita al supermercato di fiducia. Scoprirai, con tua grande sorpresa, che ciò che hai sempre creduto salutare, che quei prodotti che per hanno sempre rappresentato una solida idea di benessere, nascondono una realtà ben diversa.

Non è un segreto che i bambini (e alcuni di noi adulti) adorino i succhi di frutta. Molti di noi sono cresciuti bevendo succhi di frutta e spesso i genitori pensano che sia al 100% sia salutare, più di qualunque altra bibita, in particolare le tanto demonizzate bevande gasate. Ma chiediamoci una volta per tutte: lo è davvero?

Succhi di frutta in commercio: la verità che non ti aspettavi ti lascerà di stucco

Spesso ci piace il gusto del succo di frutta perché è una bevanda dolce. Ma non è un segreto che dolce spesso significhi più zucchero, anche se è zucchero naturale o fruttosio. Attenzione per tanto alle etichette: perché se già di per se il fruttosio può far male in grandi quantità, immaginate che la maggior parte dei succhi di frutta prevede anche l’aggiunta di saccarosio. Avete capito bene: zuccheri più zuccheri. Incredibile vero?

Pensa ai frutti interi che sono più dolci: hanno più zuccheri naturali che li rendono dolci. Stesso discorso per quei succhi 100% frutta, che magari non hanno zuccheri aggiunti. Troppo zucchero di qualsiasi tipo non è salutare. I succhi di frutta hanno poi spesso aromi aggiunti, coloranti alimentari o altri additivi.

Inoltre, a gennaio 2020, in tutto il mondo, è uscita la notizia che molti succhi di frutta possono contenere piombo o altri metalli, secondo un report della Consumer Reports . Lo studio ha esaminato 24 marchi internazionali ​​e ha testato 45 succhi di diversi gusti. Molti di loro avevano livelli elevati di piombo, secondo il rapporto. Questi metalli possono portare a problemi di sviluppo neurologico nei bambini.

Ora torniamo alle preoccupazioni legittime sullo zucchero: i succhi di frutta sono una fonte concentrata di zucchero e per i bambini non è un fatto salutare. In un famoso marchio di succo di mela, che gli esperti di questo famoso report hanno deciso di non nominare, una piccola lattina da 125 grammi conteneva il quantitativo di ben 3 cucchiaini di zucchero.

Se lo paragoni a una lattina di coca cola o una qualsiasi altra bevanda gasata, il livello di zuccheri è esattamente lo stesso. Quindi, care mamme, non è affatto vero che le bevande gasate, che fanno così male e sono rischiose in chiave diabete tipo 2 e obesità per i nostri figli, sono poi tanto peggiori dei succhi di frutta.

Se proprio vogliamo acquistare succhi, badiamo bene alle etichette e scegliamo quelli al 100% senza zuccheri aggiunti: ma attenzione, il fruttosio o lo zucchero d’uva fa comunque male in grandi quantità e quindi vanno bevuti con assoluta moderazione. Molto meglio, di certo, sarebbe, un estratto d’arancia fatto in casa, oltre tutto privo di conservanti, additivi e coloranti.