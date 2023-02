Tua suocera non si fa mai gli affaracci suoi? Per te 5 frasi servite su un piatto d’argento, starà al posto suo

Se il rapporto con tua suocera è giunto ad un punto senza ritorno ecco le frasi da dire per ristabilire il tuo ruolo.

Non è sempre facile gestire il rapporto con una suocera. Intendiamoci, ci sono donne speciali, comprensive, che rendono la nostra vita meravigliosa e ci fanno davvero sentire “figli acquisiti”.

Esistono però anche persone che rischiano di avvelenare con il loro atteggiamento il nostro matrimonio, facendoci passare per il cattivo o la cattiva di turno, mettendoci contro nostra moglie o nostro marito, creando dissidi che se non si risolvono alla radice nel tempo, diventano insanabili. Spesso mettono bocca dappertutto e se poi, per problemi economici vivi sotto il suo stesso tetto, dove è lei la padrona di casa, hai probabilmente un piede nella fossa, non è una esagerazione, lo dicono i matrimonialisti e gli psicoterapeuti più affermati.

Suocera invadente e rapporto ai ferri corti, ecco le frasi che consigliano gli esperti

Sei una persona mite? Sei abituata, per l’amore immenso che nutri per tuo marito, a sopportare da anni in silenzio? Arriverà il momento che tu esploderai, quando nemmeno te ne accorgi e le schegge non finiranno sua tua suocera, ma su tuo marito, sui tuoi figli, su te stessa.

Intendiamoci bene, non devi aggredire nessuno, né verbalmente, né fisicamente, ci mancherebbe. Ma farti rispettare, sin dal primo momento in cui noti dei comportamenti malsani da parte sua, esponendo con chiarezza i tuoi sentimenti e il tuo disappunto, potranno sanare quella che è oggi una piccola ferita, prima che diventi domani una voragine incolmabile.

Cinque percorsi da compiere e le frasi da dire per reagire ad una suocera “insopportabile”

Falle capire con le parole, con gli sguardi, senza offendere, ma con risolutezza, che stai soffrendo per il suo atteggiamento invadente. Se sei una moglie, ti fa pesare che non sei brava come lei nelle faccende domestiche e ai fornelli? Se sei un marito, ti rimprovera del tuo insuccesso lavorativo, facendoti pesare nel corso del tempo, come un macigno, se sei ricorso al suo aiuto economico. Parlare apertamente potrebbe sin da subito migliorare la situazione.

Quali sono i comportamenti da adottare per cercare di recuperare il rapporto? Scopriamoli insieme: