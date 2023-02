Biscotti senza farina, uova e latte. Leggerissimi e da copiare subito

Questi biscotti leggerissimi li prepari in pochissimi minuti: senza uova, farina e latte saranno adatti proprio a tutti, da provare!

I percorsi di piccola pasticceria, in particolare biscotteria da colazione e merenda per i nostri bambini, possono essere totalmente vegani, quindi senza latte, uova o panna, adatte anche a chi è intollerante al lattosio visto che non contengono nemmeno burro. Soprattutto, possono anche rientrare nelle suggestive ricette senza glutine, dal momento che la farina di frumento non è affatto indispensabile.

Possiamo sostituire la classica farina di frumento con l’avena, ottima quella a fiocchi, che oltre tutto ha un buon sapore, ricorda i corn flakes, e un potere cosiddetto aggregante non indifferente. A creare legame e sapore, come fosse un burro, ma di fatto non lo è, possono essere le banane.

Biscotti leggerissimi senza glutine e vegani: sorprendi i tuoi bambini, sono davvero gustosi

Per la realizzazione di questa ricetta usiamo banane molto mature, così abbiamo modo anche di recuperarle e di non buttare nulla. Ricordiamo che possiedono già zuccheri naturali e quell’umidità che è fondamentale, come fossero un grasso che contiene acqua, come il burro. Ovviamente non lo sono e hanno un rapporto calorico completamente diverso da un grasso animale, e sono adatte a “creare una struttura” con l’avena.

Un po’ come accade nei dolci crudisti, quando ci affidiamo al cacao in polvere che viene unito con fichi secchi e datteri, con sciroppo d’acero o agave, e aggiungiamo nocciole o mandorle. In questa ricetta di succulenti biscotti preparati con avena, banane e frutti di bosco secchi come i mirtilli, sorprenderemo anche noi stesse. Questi pasticcini vanno però cotti in forno: ricordate che quando non ci sono farina, zucchero, burro, le temperature di cottura si abbassano leggermente, qui siamo sui 175 gradi.

Avena e banane insieme per un gusto esplosivo

I biscotti che stiamo preparando, come detto, non prevedono uso di zuccheri raffinati aggiunti, quindi sono adatti anche a diabetici, naturalmente in dosi controllate. Cosa chiedere di più? La pasticceria si evolve, la cultura e lo studio ci guidano verso nuovi percorsi che vale sempre la pena di approfondire. Ecco la ricetta.

Tempo di preparazione: 3 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 18 minuti

Porzioni: 12 biscotti

Calorie: 50 a biscotto

Ingredienti

2 banane mature (dal peso di 70 gr ciascuna sbucciata)

1 tazza (da 250 ml) di avena

½ tazza (da 60 ml) di mirtilli rossi secchi tritati

Preparazione