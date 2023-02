Chiara Nasti, il piccolo Thiago ha un body super firmato: ma costa quanto un affitto di casa

I fan di Chiara Nasti sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto il body del piccolo Thiago: sapete quanto costa? La cifra è incredibile, è quasi pari all’affitto di una casa.

La nota influencer non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per questa volta al centro dell’attenzione è finito un dettaglio che non è di certo sfuggito ai suoi followers, avete visto di che cosa si tratta?

Quello di Chiara Nasti è senza ombra di dubbio uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo. Nonostante la giovane età, l’influencer originaria della Campania è riuscita a costruire un vero e proprio impero che ruota intorno alla sua grande passione per la moda. Con il tempo la ragazza ha dato vita ad un proprio brand di costumi e vestiti insieme alla sorella Angela, anche lei molto famosa, affermandosi come una vera e propria imprenditrice a tutti gli effetti.

Da poco diventata mamma del piccolo Thiago, nato dall’amore con il calciatore Mattia Zaccagni, la Nasti appare al settimo cielo. Sui social, dove è un’autentica celebrità, non manca mai di condividere con i tanti fan che la seguono i diversi momenti della sua vita sia lavorativa che privata, inclusi quelli con il piccolo Thiago. Anzi, proprio di recente la Nasti ha fatto parecchio discutere per una tutina del bimbo. L’avete vista?

La tutina extra lusso presa da Chiara Nasti per il figlio Thiago

Le immagini in questione sono apparse sui social e, in particolare, tra le storie che la Nasti condivide ormai ogni giorno. Qui la giovane influencer ama mostrare la sua vita da neo mamma, per la gioia dei tanti fan che la seguono con stima ed affetto, senza perdersi mai nessuna novità che la riguarda. Sono stati proprio loro a notare l’abbigliamento del piccolo Thiago che, a soli pochi mesi di vita, sembra essere diventata già una vera star.

La tutina del piccolo, a righe orizzontali bianche e nere, è firmata Gucci, la nota maison di alta moda. A lasciare ancora di più senza parole, però, è il prezzo dell’abitino che la Nasti ha fatto indossare al neonato. Come riportato sul we, infatti, il capo di Gucci ha un prezzo di ben 504 euro. Quasi quanto l’affitto di un piccolo appartamento in città!

Com’era prevedibile, la giovane mamma è stata sommersa da una valanga di reazioni che oscillano tra il divertito e l’indignato. Eppure, la Nasti non è nuova alle polemiche, in particolare a quelle sul web. Già qualche mese fa, quando era ancora incinta del piccolo Thiago, l’influencer campana aveva fatto parecchio discutere a causa di alcune affermazioni poco carine sul peso delle donne in gravidanza. Anche ora, dopo aver partorito, la Nasti si è fatta notare per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno fatto in men che non si dica il giro del web.