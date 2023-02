Dentifricio fai date: noi mettiamo la ricetta, tu scegli il gusto che preferisci, è facilissimo farlo in casa!

Ti basterà davvero poco per realizzare in casa un dentifricio perfetto: scegli il tuo gusto preferito e sentirai che incredibile freschezza.

Utilizzare il dentifricio è importante per la salute della bocca e dei denti, oltre che a garantire un odore gradevole. Mantenere una corretta igiene orale è indispensabile infatti per evitare l’insorgere di fastidi come alitosi, problemi alle gengive e prevenire l’insorgenza di carie.

Il dentifricio contiene delle sostanze ricche di proprietà importanti per la corretta igiene orale, come ad esempio lo zinco o il fluorato di sodio, dall’azione antisettica. Grazie all’attività energica dello spazzolino, il dentifricio oltre a garantire la corretta igiene orale, riesce ad rimuovere le macchie dai denti, attraverso una leggere azione abrasiva.

Alcune persone però sia perchè hanno sviluppato delle allergie a questi ingredienti, o perchè magari non gli è gradito il sapore non riescono ad utilizzare il dentifricio. Ma, non devono temere! Esistono infatti delle ricette semplice da eseguire che garantiscono la medesima efficacia di quelli in commercio. Vediamole insieme.

Ricette per il dentifricio fai da te

Ad alcuni non piace il sapore, altri preferiscono prodotti a base naturale, ecco allora alcune idee adatte a tutti. La prima ricetta che vi proponiamo è quella a base di argilla verde. Basterà mettere un cucchiaio di argilla verde in un mix insieme a due cucchiai di salvia essiccata e due di bicarbonato, ed aggiungervi 5 chiodi di garofano. Mixate ed avrete il vostro composto.

La seconda ricetta per creare un buon dentifricio è quella a base di sale. Si tratta di un composto dalla grande efficacia sbiancante oltre che utilissimo per prendersi cura delle gengive. Basterà mettere un cucchiaio di sale e due di bicarbonato. Il composto ottenuto va conservato in un barattolino di vetro, e sarà poi pronto per essere utilizzato.

Altro ingrediente da utilizzare per la preparazione di un dentifricio naturale è l’aloe, al quale andranno aggiunto dell’olio essenziale di menta. Sono prodotti che possono essere acquistati in erboristeria. Anche in questo caso, il composto ottenuto andrà conservato e poi usato.

Ulteriore ricetta è quella che prevede due soli ingredienti che tutti hanno in casa, ossia dell’acqua e del bicarbonato. Prendete due cucchiaini di bicarbonato e mescolatelo con una tazzina di acqua, fino a che non si creerà una schiuma bianca. Attenzione però si tratta di un rimedio che non andrebbe utilizzato quotidianamente o più di una volta al giorno poiché la forte azione abrasiva potrebbe graffiare i denti, danneggiando lo smalto. Attenzione dunque!