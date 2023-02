Aurora Ramazzotti ha fatto un lavoro immenso durante la gravidanza: tutti senza parole

Aurora Ramazzotti si è data davvero da fare durante la sua gravidanza, ha fatto un grandissimo lavoro che ha voluto condividere con tutti i suoi followers.

Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social ogni aspetto della sua gravidanza. Da quando la notizia è stata resa nota, non c’è stato giorno in cui non abbia pubblicato qualcosa che riguardava la sua gestazione, l’esperienza che sta vivendo e come la sta affrontando. La stessa cosa è accaduta con il grande lavoro che ha svolto in questi ultimi mesi.

La figlia di Eros e Michelle si è data davvero da fare durante la sua gravidanza, nessuno si sarebbe aspettato un simile risultato. Non solo si è impegnata con l’attività fisica, allenandosi quotidianamente ma ha trovato anche un altro modo di occupare il tempo.

Aurora Ramazzotti presenta il grande lavoro fatto in gravidanza: “L’ho fatto così”

Aurora Ramazzotti ha trascorso una gravidanza piuttosto serena, fin da subito è stata attenda al suo corpo, allenandosi tutti i giorni anche se ultimamente ha detto che inizia a sentire la stanchezza. Sta trascorrendo molto tempo in casa e proprio in questi momenti di relax si è dedicata a un lavoro cui tiene molto. Ha realizzato un album di ricordi che ha come protagonisti lei e Goffredo da far vedere un giorno al loro bambino.

Un pensiero molto dolce, che ha commosso i tanti followers di Aurora Ramazzotti. La ragazza giorno dopo giorno ha condiviso la realizzazione di quest’album che ripercorre la nascita della sua storia d’amore con Goffredo e tutto quello che la coppia ha fatto prima di diventare genitori. Un modo per far vedere al piccolino le cose importanti che hanno vissuto la mamma e il papà.

Il grande lavoro fatto da Aurora Ramazzotti durante la gravidanza ha colpito molto i followers della ragazza, che hanno apprezzato l’invettiva e il risultato. In tanti infatti le hanno chiesto come avesse realizzato l’album e lei ha spiegato come ha avuto l’ispirazione e come poi ha proceduto.

Quando le hanno chiesto qualche dritta la giovane Ramazzotti ha spiegato che la cosa principale è avere un’idea da cui partire. Poi ha aggiunto: “La mia era quella di raccontare la nostra storia fino all’arrivo del pargolo, come se stessi parlando con lui“. Un pensiero davvero molto dolce quello della neomamma, che poi ha illustrato i tool che si possono usare per seguire una linea. Infine ha illustrato cosa occorre per realizzare un album. Come sempre Aurora dimostra di essere molto vicina a chi la segue, divertendosi a dare idee e consigli che si possano seguire.