Mascherine dolci di Carnevale, la ricetta di Benedetta Parodi fa felici tutti

Hai mai provato le mascherine dolci di Carnevale di Benedetta Parodi? Con questa ricetta farai felici tutti, sia i grandi che i piccini.

Se in buona parte d’Italia il Carnevale 2023 sta ormai volgendo al termine, in alcune città come Milano i festeggiamenti non sono ancora finiti.

Ad ogni modo, è sempre l’occasione giusta per concedersi qualche deliziosa ricetta di Carnevale. Quest’oggi, però, non andremo a preparare le solite chiacchiere o i classici tortelli, ma proveremo a replicare a casa una ricetta a dir poco sensazionale. Sei curiosa di saperne subito di più? Ecco come si fanno le mascherine dolci di Benedetta Parodi!

Mascherine dolci di Carnevale di Benedetta Parodi

Se sei stufa delle solite ricette e vuoi provare qualcosa di nuovo e allo stesso tempo di assolutamente goloso e sfizioso sei capitata nel posto giusto. Quest’oggi, infatti, proveremo a replicare direttamente con le nostre mani le mascherine dolci di Carnevale della mitica food blogger Benedetta Parodi. Un dolce che fa felici proprio tutti, sia i grandi che i piccini! Insomma, sei pronta a partire?

Innanzitutto, dai un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco di che cosa avrai bisogno:

1 sfoglia rettangolare;

1 uovo;

zucchero;

zuccherini colorati;

marmellata a scelta;

crema spalmabile alle nocciole;

1 stampo a forma di mascherina.

Preparazione

Preparare le mascherine dolci di Carnevale di Benedetta Parodi è davvero semplicissimo. In poche mosse, infatti, sarai finalmente pronta a servire un dessert simpatico, divertente e soprattutto goloso. Provare per credere! Per cominciare, stendi la sfoglia e comincia a ricavare le mascherine con l’aiuto del tuo stampo. Continua così fino a terminare la pasta e ristendi i ritagli avanzati in modo tale da limitare il più possibile gli sprechi. A questo punto, ritaglia gli occhi utilizzando un coltello dalla lama sottile. Lascia anche qualche sagoma intera perché andrai poi a farcirla. Spennella, quindi, la superficie delle mascherine con un uovo sbattuto e copri tutto con una spolverata di zucchero e di codette colorate.

Occupati ora delle mascherine farcite e cospargi la base con un cucchiaino di marmellata o di crema alla nocciola, chiudile con una seconda mascherina di sfoglia e sigilla i bordi schiacciandoli con i rebbi di una forchetta. Ricava, infine, gli occhi e preparati a cuocere i tuoi dolcetti. Preriscalda, dunque, la friggitrice ad aria per 5 minuti a 200 gradi (se non ce l’hai puoi utilizzare il forno) e, trascorso il tempo necessario, cuoci le mascherine di Carnevale a 180 gradi per 5-6 minuti. Et voilà: il gioco è fatto!

Il consiglio extra: se preferisci puoi anche decorare le tue mascherine dolci con lo zucchero a velo oppure facendo sciogliere il cioccolato e creando dei ghirigori. Vedrai, con questa ricetta conquisterai tutti!