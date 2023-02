Naso totalmente chiuso? Con i trucchetti della nonna ritrovi la gioia di vivere e non cola più nulla

Con il naso chiuso è possibile ricorrere a degli efficaci trucchetti della nonna: rimedi semplici ma utili a sbarazzarsi del problema.

Il naso chiuso è un problema diffuso che può essere adeguatamente contrastato e sconfitto mettendo in atto i giusti accorgimenti. A tal proposito, non tutti sanno che esistono dei trucchetti della nonna che consentono di ottenere ottimi risultati grazie all’azione di contrasto contro il disturbo in esame.

Si tratta di rimedi semplici che permettono di dire addio un fenomeno che si verifica più frequentemente in inverno e che rivela la presenza di un’infiammazione delle mucose respiratorie che, dunque, deve essere adeguatamente trattata.

Naso chiuso: come eliminarlo con i trucchetti della nonna

Il disturbo in questione può dipendere da una serie particolarmente numerosa di cause. In particolare può essere il risultato di allergie, rinite o essere dovuto all’assunzione di farmaci che presentano questa controindicazione. In ogni caso, si tratta di un sintomo che può rivelarsi anche molto fastidioso ma che può essere sconfitto in maniera efficace mettendo in atto i giusti accoglimenti e seguendo degli utili consigli. Esistono, infatti, alcuni rimedi della nonna davvero portentosi che è bene conoscere.

Tanto per cominciare, come molti di voi già sapranno, durante le ore notturne il sintomo in esame tende ad essere più accentuato. Ciò è dovuto alla posizione assunta mentre si dorme, di conseguenza, il consiglio è quello di farlo con la testiera del letto leggermente sollevata. In questo modo, infatti, è possibile favorire la respirazione e dunque contrastare il naso chiuso.

Tra i rimedi della nonna più efficaci, inoltre, c’è quello che consiste nel consumare alcuni alimenti in particolare. I più indicati sono il latte caldo, il tè ma anche gli infusi e le tisane. Non solo, sono da prediligere anche i cibi che risultano essere particolarmente ricchi di vitamina C. Questa, infatti, è in grado di rinforzare le difese immunitarie e quindi di favorire una reazione più efficiente da parte dell’organismo conto gli attacchi esterni. In particolare, gli alimenti che ne sono più ricchi sono la frutta e la verdura. Si tratta di alimenti che devono essere regolarmente inseriti nel proprio piano alimentari: i benefici sulla salute non tarderanno ad arrivare.

Infine, tra i rimedi della nonna più efficaci ci sono i suffumigi: si tratta di una pratica antica ma molto efficace per lenire il fastidioso legato al naso chiuso. Essi infatti consentono di dare un conforto immediato ispirando il vapore. In questo caso, è consigliato di utilizzare ingredienti naturali che aumentano l’efficacia della tecnica in esame. Tra i più consigliati c’è l’eucalipto, la lavanda, il rosmarino o infine il limone.