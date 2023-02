Dieta contro la depressione? Esiste, ecco cosa ha scoperto la scienza

Non tutti sono a conoscenza del fatto che esiste una dieta contro la depressione. Questo almeno è quanto è stato scoperto dalla scienza.

La depressione è un disturbo che affligge tantissime persone e che richiede di essere tratta con la giusta attenzione. Le cause che conducono al suo insorgere possono essere davvero molteplici e per contrastarle solitamente si ricorre all’utilizzo di farmaci mirati.

Questi farmaci consentono di contrastare i sintomi legati alla depressione ma va detto che anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in tal senso. In molti, infatti non sono a conoscenza dell’esistenza di una dieta contro la depressione che è stata scoperta da diversi studi scientifici.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di una notizia molto interessante che vale la pena approfondire se non altro per comprendere meglio come sostituire i farmaci semplicemente consumando i cibi giusti. Di seguito vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sullo studio in esame.

Dieta contro la depressione: cosa c’è da sapere

La scoperta effettuata da i ricercatori ha davvero dell’incredibile. Pare, infatti, che per riuscire a gestire al meglio i sintomi legati alla depressione sia sufficiente prediligere alcuni cibi piuttosto che altri. Esistono, infatti, alcuni alimenti che risultano essere più indicati di altri nella dieta di coloro che soffrono di questo problema.

Nel dettaglio, uno studio condotto dall’University of Technology di Sydney ha messo in luce che i pazienti affetti da depressione di età compresa tra i e i 25 anni traevano benefici seguendo una dieta mediterranea. Sul motivo non si è fatta ancora chiarezza; tuttavia, è apparso evidente quanto la tipologia di alimentazione possa contribuire a mantenere un buon livello di salute mentale.

Non solo, altri studi scientifici hanno evidenziato il legame tra sintomi depressivi e microbiota intestinale. Questo infatti sarebbe composto da più di dieci batteri che potenzialmente possono causare i sintomi della depressione. Essi infatti finiscono per attivare alcuni segnali da parte del cervello causando il disturbo in esame.

A tal proposito, è intervenuta la dottoressa Najaf Amin, ricercatrice presso l’Università di Oxford, secondo cui grazie a questi studi è evidente che si può intervenire e modificare il microbioma intestinale semplicemente seguendo una dieta sana, tra cui anche quella mediterranea. In base a cosa mangiamo infatti è possibile aumentare o diminuire la presenza di alcuni batteri nell’intestino, di conseguenza, seguire una dieta equilibrata come quella mediterranea potrebbe avere importanti benefici anche sulla salute mentale.

Ad ogni modo, l’esperta ha voluto sottolineare anche l’importanza di seguire una dieta varia poiché in questo modo si riesce a mantenere l’equilibrio batterico all’interno del nostro intestino, riuscendo a prevenire in maniera efficace eventuali problemi di salute, sia dal punto di vista fisico sia mentale.