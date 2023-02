L’Ovetto Kinder è illegale in questa parte del mondo: ecco dove è vietata la vendita

Re delle merende di grandi e piccini, l’Ovetto Kinder in realtà non si può consumare in tutto il mondo: qui è illegale

Chi da bambino non ha mai implorato la mamma o il papà, alla cassa del supermercato, di comprargli un Ovetto Kinder? Saranno poche le persone che a questa domanda risponderanno di no, almeno in Italia.

Gustoso, dolcissimo e con una sorpresa al suo interno, l’Ovetto Kinder nella sua forma originale ha dominato le merende di generazioni intere di bambini. Mangiato così com’è, da solo, o accompagnato con del pane fresco, ha un gusto inconfondibile ed insostituibile. Ma lo sapevate che non si può acquistare, in certe parti del mondo? Ebbene sì, in alcuni paesi è addirittura illegale. Ecco dove e perché.

Ovetto Kinder illegale: ecco dove

La vendita di Ovetti Kinder è vietata nei modernissimi Stati Uniti d’America. Ve lo sareste mai aspettati? La vicenda ha inizio nel 1938 quando il Federal Food, Drug and Cosmetic Act ha deciso di vietare l’introduzione di ciò che non è commestibile all’interno di prodotti alimentari.

L’Ovetto, in effetti, contiene al suo interno la sorpresa, a sua volta contenuta in un ovetto giallo di plastica la cui forma e il cui colore ricordano il tuorlo. Per la tutela e la sicurezza della salute dei bambini, quindi, dal 1938 in America è vietata la vendita degli Ovetti nella loro forma originale. Per cercare di sopperire a questa mancanza, la casa produttrice ha introdotto sul mercato un prodotto alternativo.

Si tratta di una sorta di Kinder Merendero formato da due gusci: la sorpresa, in questo, caso, non è contenuta nel prodotto alimentare ma è ben visibile, così da non andare di nuovo incontro a un divieto a causa della legge del 1938.

In ogni caso, però, il classico e storico Ovetto Kinder non ci sarà mai sugli scaffali dei supermercati USA. Questa legge, partorita nel 1938, è ancora oggi in vigore e pare non ci sia né la volontà né la necessità di annullarla. In effetti, ormai generazioni intere di bambini americani si sono abituati alla “loro” versione di Ovetto e neanche conoscono quella originale, a cui noi europei siamo tanto affezionati.

In ogni caso, le vendite di questo prodotto alternativo non sono in alcun modo comparabili al successo che quello originale ha qui da noi in Italia: se dovete andare in America, quindi, non cercate gli Ovetti Kinder!