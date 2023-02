Serena Bortone e la mancata maternità: arriva la confessione della conduttrice

Una lunga carriera giornalistica e televisiva, nata a metà degli anni ’90: ecco un dettaglio sulla vita privata di Serena Bortone.

Giornalista e conduttrice televisiva, Serena Bortone è uno dei volti più noti e affidabili tra quelli che entrano nelle case degli italiani. In tanti si sono chiesti, crescendo la curiosità su di lei, come mai, all’età di 52 anni, non abbia avuto figli. E’ la stessa conduttrice a svelare le motivazioni.

Esordisce in televisione a metà degli anni ’90 con trasmissioni dal taglio giornalistico e documentaristico molto famose in quegli anni. Due titoli su tutti: “Ultimo minuto” e “Mi manda Lubrano”. Negli anni, comunque, una lunga carriera televisiva e giornalistica, specializzandosi nella cronaca di tipo politico. Serena Bortone si fa apprezzare per la propria competenza e per il proprio equilibrio.

Negli ultimi cinque anni circa diventa ancor più famosa, prima con la conduzione del format RAI di grande successo, “Agorà” e, negli ultimi mesi, con il passaggio da RAI 3 a RAI1 e la conduzione di “Oggi è un altro giorno”. Insomma, una carriera molto lunga e intensa per questo volto professionale e rassicurante. Ma, invece, cosa sappiamo della sua vita privata e personale.

Serena Bortone: ecco perché non ha avuto figli

Serena Bortone ha dedicato e dedica molto tempo della sua vita al lavoro e alla professione. Del resto, il giornalismo è così: non lo si può fare con lo spirito degli impiegati, ma vivendo la “missione” 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. Peraltro, in una recente intervista, la giornalista ha dichiarato di essere molto dedita alla sua attività, essendo una perfezionista.

Questo non significa, comunque, che abbia trascurato la vita privata e sentimentale, come è giusto che sia. Si definisce infatti “una donna accogliente” e dichiara di aver avuto due relazioni molto importanti nelle quali si è sentita molto coinvolta emotivamente. Ma, allora, perché Serena non ha avuto figli? Ecco la risposta della giornalista.

Conversando con il Corriere della Sera, la conduttrice lancia un messaggio che tutte le donne, a volte ossessionate dalla maternità dovrebbero saper cogliere. “La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata cosi”. Un insegnamento molto importante, che fa il paio, per esempio, con il bellissimo monologo effettuato dall’attrice Chiara Francini nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.