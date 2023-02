Stitichezza addio: i rimedi naturali migliori e che funzionano, vedrai…che dolce liberazione!

Con questi rimedi naturali riuscirai dire ‘addio’ alla stitichezza: provali anche tu, ti assicuriamo che funzionano davvero.

Tra le sensazioni più brutte che possano capitare, il gonfiore addominale causato da un’eccessiva stitichezza è sicuramente al primo posto. Si tratta di un fastidiosissimo imprevisto comune a tantissime persone, che provoca a chi ne soffre una forte sensazione di disagio e di malessere generale. Che cosa bisogna fare in una situazione del genere? In commercio esistono tantissimi tipi diversi di lassativi o, nella peggiore delle ipotesi, di medicinali che aiutano l’evacuazione. Se, però, non si vuole immediatamente procedere a scelte estreme, si possono iniziare a prendere in considerazione alcuni efficienti rimedi naturali.

Sarà pure una condizione comunissima, ma sarebbe bene che chi soffre di stitichezza o di stipsi non prenda assolutamente sottogamba un problema del genere. Sì, sicuramente ci sono dei rimedi naturali che permettono di migliorare questo problema e favoriscono una regolare evacuazione, ma in ogni caso – avvertite le prime avvisaglie del disturbo – sarebbe preferibile consultare un medico. E, nel caso, decidere come procedere.

Se, però, anche tu sei stanco di dover combattere contro la tua stitichezza occasionale, puoi iniziare a prendere in considerazione alcuni rimedi naturali, che riescono a farti liberare completamente in quattro e quattr’otto. Sono già tantissime le persone che soffrono di stipsi e conoscono questi ‘trucchetti’, adesso manchi solo tu.

Quali sono i rimedi naturali super efficienti contro la stitichezza: risultato garantito

Sì, contro la stitichezza esiste un lassativo naturale davvero efficace, che garantisce dei risultati straordinari. Sappi, però, che questo non è assolutamente l’unico rimedio che esiste per far fronte ad un problema del genere. Forse nemmeno tu lo sai, ma sono diversi quei ‘trucchetti’ che possono essere presi in considerazione da chi, purtroppo, soffre di questo disturbo. Quali? Scopriamoli insieme.

Se anche tu soffri di stitichezza occasionale e vuoi assolutamente liberarti di questa sensazione terribile, guarda cosa devi fare:

Iniziare ad assumere fermenti lattici contro la stipsi: questi non solo ristabiliscono la flora batterica, ma riescono anche a ripristinare la corretta funzionalità dell’intestino, alterata a sua volta da diversi e numerosi fattori; Bere tanto e, soprattutto, fare uso di tisane lassative: se assumere due liti di acqua al giorno fa molto bene alla salute, anche utilizzare queste bevande risolve facilmente il problema della stitichezza. Assunte qualche istante prima di andare a dormire, tisane al finocchio, liquirizia, tarassaco, anice ed aloe possono risultare una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro che soffrono di stipsi; Rispettare un regime alimentare sano: così come l’attività fisica, anche una dieta equilibrata è alle basi di una corretta evacuazione. Per questo motivo è molto importante assumere cereali, cibi integrali, verdure, frutta e limitare l’uso di caffè, alcol, cibi fritti e grassi.

Tutto molto semplice, non trovi? A questo punto, non ti resta che mettere in pratica questi piccoli consigli e vedrai che otterrai degli immediati benefici.

Come ‘combattere’ la stipsi in gravidanza

Se la stitichezza è un problema comunissimo a tantissimi uomini e donne, sono altrettanto numerose quelle persone che soffrono di stipsi durante la gravidanza. Anche in questo caso, si tratta di una condizione comune, causata dall’aumento delle dimensioni dell’utero, danneggiando l’intestino. Cosa bisogna fare, però, in questa situazione?

Quando si è in dolce attesa e, purtroppo, si soffre di stitichezza non si deve fare altro che mettere in pratica alcune piccole accortezze. A partire dall’alimentazione (gli esperti, a tal proposito, consigliano l’assunzione di pere, prugne, zucchine e carote) fino ad una leggerissima attività fisica, sono diverse quei rimedi che possono essere contemplati. Infine, non dimenticare mai di bere tantissimo. In questo modo, non solo il tuo corpo sarà sempre idratato, ma avrà un grosso apporto di liquidi, indispensabili per una corretta evacuazione.