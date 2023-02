11€ per cena e soggiorno: esplose le prenotazioni per questo paradiso terrestre

Ecco quanto può costare andare a vivere o andare in vacanza nel paradiso terrestre dove si cena e si trova alloggio a 11 euro.

Tutti sognano di andare in vacanza in un posto paradisiaco, fatto di sabbia bianca finissima, acqua limpida, natura, sole, mare cristallino e buon clima. Beh a quanto pare non è solo un sogno: esiste un posto così ed è anche molto economico.

Il paradiso terrestre è low cost

Si trova dall’altro lato del mondo e più precisamente nel sud est asiatico, nelle Isole Filippine, che comunque non sono certo il posto più economico del continente. Trasferirsi lì potrebbe essere davvero un’ottima idea per chi ha la voglia e il coraggio di cambiare vita, e di cambiare anche emisfero del mondo. Per vivere bastano pochi euro al giorno. Scopriamo dove si trova e come si chiama il paradiso terrestre di cui parliamo.

La Malesia è una delle zone più economiche di tutto il Sud est asiatico, eppure nella zona di Bohol e delle isole limitrofe più vicine si può mangiare e dormire spendendo da 1 a 5 euro. Qui con un’entrata mensile di 1.000 euro al mese si fa una vita da pascià. La valuta locale è il peso filippino, che corrisponde a 0,01746 euro. Affittare un monolocale in una delle zone più lussuose ed esclusive dell’isola potrebbe costare solamente 539 €. Il costo di una camera in affitto varia dai 50€ o 60€ al mese, e alloggiare in hotel per un intero mese può avere un costo di circa 300 €.

Insomma, vivere costa poco e, oltre a questo, anche chi visita questa zona da semplice turista, per un soggiorno temporaneo e non permanente, potrà approfittare di prezzi vantaggiosissimi per godere dell’ottimo cibo dei bagni indimenticabili dei colori capaci di restare impressi nella mente e nel cuore, il tutto senza spendere una fortuna.