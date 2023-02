Bambini in casa, le regole a cui attenersi sempre per la loro sicurezza

Avere dei bambini in casa comporta spesso dei seri rischi, con queste regole non correranno alcun pericolo: ecco cosa fare.

Dal primo momenti in cui si scoprirà di essere in dolce attesa, la vita della futura mamma e de futuro papà cambieranno completamente. Sarà un percorso lungo e molto spesso faticosa, ma che al tempo stesso porterà una delle gioie più grandi della vita: un figlio.

Quando finalmente dopo 9 lunghi mesi di gravidanza il piccolo sarò finalmente nato, ecco che si dovranno adottare tutta una serie di misure di sicurezza per garantire sin da subito la sua incolumità. In modo particolare, nei primi anni di vita, i nuovi arrivati dipenderanno completamente da mamma e papà, sarà quindi compito loro evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli. Saranno varie le abitudini da dover cambiare, ma con un pizzico di pazienza si riuscirà a farlo senza alcun tipo di problema.

Casa a prova di bambini con queste semplici regole: la sicurezza prima di tutto

Non è di certo una novità che la casa è uno dei luoghi dove avvengono un gran numero d’incidenti. Adulti e bambini sin troppo spesso commettono delle disattenzioni che potrebbero costare anche piuttosto caro. Ecco perché, ogni ambiente dovrà essere messo in totale sicurezza, evitando in questo modo di correre rischi inutili.

Se nei primi mesi di vita sarà più facile tenere i piccini di casa sotto controllo, non appena inizieranno i primi passi l’impresa diventerà molto più ardua. Basteranno anche pochi secondi per trovarli a combinare qualche marachella. Ecco perché la sicurezza di ogni ambiente sarà fondamentale. Basterà seguire queste semplici regole per avere una casa a prova di bambino. Vediamole nel dettaglio:

Applicare fermi alle ante di mobili e cassetti e anche su porte, finestre e balconi; Posizionare i detersivi di ogni genere lontano dalla loro portata, meglio ancora se in posti piuttosto alti; In cucina tenere lontano nocciole, pistacchi e tutto ciò che di piccolo potrebbe essere facilmente ingerito; Usare dei paraspigoli per tavoli e mobili; Tenere lontano dalla loro portata pile di ogni forma e genere; Il mobiletto dei farmaci dovrebbe essere posto in alto e comunque chiuso con un fermo o meglio ancora direttamente a chiave; Non lasciarli mai da soli in una stanza, soprattutto se ci sono letti o divani; Controllare anche i giochi e gettare via tutti quelli che hanno parti piccole e smontabili.

Sicuramente non bisognerà farli vivere in una campana di vetri, è anche giusto che imparino dai loro piccoli errori, ma evitare situazioni pericolose è fondamentale, soprattutto per fare stare più tranquilli mamma e papà.