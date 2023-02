Bambini traumatizzati, Alla ricerca di Nemo non è ciò che pensavamo: verità angosciante

Un video su TikTok che riguarda il celebre cartone animato Nemo metterebbe in discussione l’intera trama del film della Pixar.

Il dibattito è accesissimo sul web, tra chi condivide la bizzarra teoria e chi invece si rifiuta di prenderla anche solo minimamente in considerazione.

Chi non ricorda Nemo, il piccolo pesce pagliaccio che ha fatto commuovere il mondo intero nel celebre film del 2003? Alla ricerca di Nemo ebbe un grandissimo successo, vincendo, l’anno successivo, persino un Oscar come Miglior film d’animazione.

La storia la ricordiamo un po’ tutti. Nemo è l’unico sopravvissuto all’attacco di un barracuda che ha ucciso la madre, Coral, e tutte le uova che aveva deposto. Il papà, Marlin, rimane quindi solo con il piccolo pesciolino vivendo nel terrore che gli succeda qualcosa. Questa apprensione è oltretutto accentuata dal fatto che Nemo è nato con una pinna atrofica. Ribellandosi alle pressanti preoccupazioni del papà, il primo giorno di scuola il piccolo si addentra in mare aperto e viene rapito da un subacqueo.

Da questo momento inizierà la coraggiosa ricerca di Marlin che, insieme alla smemorata Dory, vivrà ogni genere di avventura (e disavventura) pur di ritrovare l’amatissimo figlio. Il finale commovente vedrà Nemo fuggire dall’acquario in cui era stato richiuso e riabbracciare il papà nelle splendide acque della baia di Sydney.

Nemo non esiste! La nuova teoria che sconvolge i bambini

A distanza di 20 anni torna a impazzare sul web una teoria sconvolgente sul cartone animato della Disney Pixar, diventata ultimamente virale grazie ai conduttori del podcast Just The Nobodys che l’hanno condivisa sul loro canale TikTok. L’idea è che, in realtà, il piccolo Nemo non esiste. Sarebbe il frutto dell’immaginazione di papà Marlin sconvolto per la morte della moglie e dei “figli”.

A supporto della tesi una serie di dettagli. Primo fra tutti il nome del pesciolino: Nemo infatti, in latino, significa “nessuno”. La scelta del nome non sarebbe quindi casuale. Anche l’amicizia tra Marlin e Dory giustificherebbe questa strampalata teoria. La stravagante pesciolina chirurgo soffre infatti di perdita di memoria a breve termine, ciò non le permetterebbe quindi di ricordare che in realtà Nemo non esiste.

Il dibattito, naturalmente, si è subito acceso sul web. I commenti al video di TikTok sono oltre 22 mila! Tanti condividono la teoria dei presentatori del podcast, moltissimi la deridono e molti altri ancora cercano di confutarla con domande mirate e prove contrarie. Alcuni, tra gli altri, fanno presente che sia Nemo che il papà, insieme a Dory, incontrano e interagiscono con molti altri personaggi e ciò contraddirebbe l’idea che Nemo sia un’invenzione di Marlin.

Ma la risposta, in questo caso sarebbe semplicemente che il papà di Nemo ha immaginato anche tutti gli altri protagonisti della vicenda. Staremo a vedere se i creatori di Nemo risponderanno a questa stravagante teoria o se ci lasceranno nel dubbio. Ammesso che il dubbio ci venga!