Chiara Nasti: il cappellino ed i calzini di Thiago costano una cifra folle

Hai visto il cappellino e i calzini del piccolo Thiago, figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Costano una cifra davvero folle.

Chiara Nasti, avvenente influencer e compagna del calciatore Mattia Zaccagni, con un recente post sui social, ha scatenato l’ira del web. La bellissima modella, diventata mamma del piccolo Thiago nello scorso mese di novembre, non ha perso tempo e ha voluto mostrare ai suoi followers gli ultimi arrivi nel guardaroba personale del bimbo.

Le critiche non sono mancate, stavolta anche da parte di chi apprezza la sua bellezza e la segue con grande passione. La Nasti ha pubblicato tre immagini del bambino con il cappellino e i calzini “griffati” addirittura Moncler. Non è la prima volta che il bambino diventa protagonista dei post social della Nasti. Da quando è nato, tra poppate e coccole, è una star di Instagram.

Chiara Nasti: guardaroba da sogno per il piccolo Thiago

La neo mamma non ha disdegnato di evidenziare a chiare lettere che il suo piccolo ha già tutti gli outfit estivi. E giù sono arrivati gli attacchi, soprattutto per la frivolezza del contenuto, e per la scarsa considerazione, a detta di qualcuno, per bambini che in questo momento, in Turchia ad esempio, non hanno più una casa, qualcuno di loro nemmeno una famiglia, se sono sopravvissuti al sisma ma hanno perso entrambi i genitori.

Lo sappiamo bene, gli haters non perdono occasione di attaccare violentemente chi ostenta. E la Nasti almeno questa volta pare abbia voluto farlo senza mezze misure. Abbiamo provato a cercare sul web il prezzo del cappellino e dei calzini della Moncler. Non ci potrai credere, il costo è pazzesco.

Il costo, per due semplici accessori, è davvero esorbitante. Ben 155 euro la cifra da spendere per averli. Qualcuno ha provato a immaginare che la Nasti non li abbia pagati, magari ipotizzando che si tratti di una sponsorizzazione per il suo percorso di influencer. Non che avrebbe problemi, in ogni caso, a spendere una cifra del genere! Se così fosse, però, anche in questo caso le critiche non sono mancate, per l’aver usato un minore, un bambino così piccolo, per pubblicizzare un noto brand. Cappellino e calzini della Moncler: costano davvero una cifra pazzesca

Al contrario, se come si ipotizza, li ha acquistati lei, di certo, attaccano gli utenti, è uno schiaffo alla miseria, una spesa di cui un bambino potrebbe fare di certo a meno, perché si tratta sempre di cappellino e calzini, ed è evidente che il prezzo, ben 155 euro, è legato alla marca.

Piaccia o non piaccia quello che la Nasti pubblica, i 2 milioni di followers di Instagram dicono che “a vincere” è lei. Ed è probabile che dietro il post ci sia proprio lo sponsor della Moncler, che segue “le sua gesta”. Rimane il fatto che tutto è fatto allo scopo di pubblicizzare il prodotto. E allora giustamente qualcuno fa notare: quante mamme, con la crisi attuale, si possono permettere questa cifra, solo per un cappellino e un unico paio di calzini, che in un negozio costerebbero 5 euro in tutto?