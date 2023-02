Concepimento, i consigli giusti per chi cerca una gravidanza

Oggigiorno le donne hanno una consapevolezza diversa sul concepimento e chiunque si trovi di fronte al fatidico momento in cui si è convinti di volere una gravidanza e allargare la propria famiglia, cerca di prepararsi al meglio e pianificare in modo accurato la strada da percorrere.

In questo caso, non è solo la donna a dover mutare il proprio stile di vita, anche l’uomo infatti dovrebbe pensare di prendere parte a questi preparativi e prestare attenzione ad alcune regole generali. In generale, si va da alcuni miglioramenti della propria quotidianità all’assunzione di prodotti utili a migliorare le proprie possibilità.

Un esempio è il Genante, un integratore di fertilità che sfrutta l’azione dei principi attivi antiossidanti all’interno di alcune piante erbacee e l’azione benefica delle vitamine, così da regolare il ciclo mestruale e stimolare di conseguenza la produzione degli ovociti sani. Un ottimo metodo per poter aumentare le possibilità di una futura gravidanza.

Ma vediamo nello specifico alcuni consigli utili che sarà bene tenere a mente per chi si trova a voler compiere questo importante passo.

Modificare le proprie abitudini alimentari

Quando si progetta una gravidanza, la maggior parte delle donne inizia a cambiare il proprio stile di vita solo quando smette di prendere la pillola. In realtà, partire con qualche mese di anticipo è altamente consigliato.

Un mese prima potrebbe già infatti essere utile cominciare a introdurre l’acido folico e altri nutrienti fondamentali. È importante a tal proposito consumare i giusti alimenti, soprattutto quelli ricchi appunto di vitamina B9, così come in generale quelli più sani e nutrienti. Inoltre, sarebbe meglio raggiungere e mantenere un peso corporeo adeguato.

No al fumo e all’abuso di alcool e caffeina

Sembra scontato ma è bene ribadirlo, il fumo in questi casi è particolarmente deleterio, le probabilità che esso determini un calo della conta spermatica nell’uomo sono infatti molto elevate.

Le sigarette possono deteriorare lo sperma e influire addirittura sull’impotenza. Inoltre, il fumo può nuocere gravemente alla fertilità femminile, e quindi sull’ovulazione, oltre ad agire sullo sviluppo embrionale nelle donne già in gravidanza, determinando ad esempio un peso del bambino alla nascita inferiore alla norma.

Per quanto riguarda l’alcool invece, la maggior parte dei medici di tutto il mondo raccomanda di interrompere l’assunzione di alcolici in questi casi, in modo da non mettere a rischio il bambino fin da subito. Anche negli uomini, poi, l’eccessivo bere riduce la qualità dello sperma, con conseguenti difficoltà nel concepimento.

Infine, per quanto riguarda la caffeina la sanità ci dice che le donne incinte o alla ricerca di una gravidanza non dovrebbero assumere più di 200 milligrammi di caffeina al giorno, che equivarrebbe a circa una tazza di caffè.

Meglio imitare lo stress

È stato ormai studiato che vi è una correlazione tra ridotti livelli di stress o spiccate capacità di gestire le situazioni stressanti e le probabilità di un concepimento. Il rilassamento può risultare determinante nella ricerca di una gravidanza e inoltre il relax genera effetti positivi anche sul feto.

Questo spiegherebbe perché molte coppie con problemi di fertilità, dopo la fecondazione in vitro o dopo un’adozione, riescono poi naturalmente a concepire un bambino. È indubbio che un nuovo stile di vita improntato alla positività non possa fare altro che bene.

Fare regolarmente attività fisica

Un’attività fisica moderata e regolare è importantissima per ottenere uno stile di vita sano. Anche solo una camminata a ritmo sostenuto, un po’ di palestra o poter praticare uno sport, possono favorire e migliorare la nostra salute e il nostro benessere.

Tutto ciò con il conseguente aumento delle possibilità di una gravidanza e della riduzione dei rischi di sviluppare patologie derivanti da inattività e obesità. Ovviamente, resta implicito che una pratica eccessiva di attività fisica non è comunque consigliabile, né per chi cerca un bambino, né per chi è già in stato interessante.

In caso di concepimento, infatti, un eccesso di attività fisica potrebbe rallentare lo sviluppo della placenta e del feto, così come determinare il suo surriscaldamento.

Meglio evitare il contatto con le sostanze chimiche

Oltre a fumo, alcol e sostanze stupefacenti, è buona norma tenersi lontane da sostanze chimiche come solventi, pesticidi e molti prodotti per la cura della casa. Questi prodotti, in grandi quantità, possono innescare una reazione pericolosa.

Per evitare i pesticidi meglio privilegiare frutta, verdura e carni biologiche. I prodotti acquistati devono quindi essere stati coltivati, raccolti, conservati e trasportati senza l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi, irradiazione o fumiganti.

Anche frutta e verdura fresche di mercati contadini costituiscono un’ottima alternativa. Basterà lavarli accuratamente prima del consumo o della cottura.