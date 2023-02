Diletta Leotta incinta? Spunta finalmente tutta la verità: “Sono tanto felice”

Diletta Leotta è davvero incinta? L’avvenente giornalista siciliana, qualunque sia la verità, non nasconde più di essere al settimo cielo.

La fine del burrascoso rapporto con l’attore turco Can Yaman, naufragato per il suo presunto stile di vita poco incline al suo, e la breve parentesi estiva con il modello Giacomo Cavalli, sembrano non avere affatto lasciato “scorie” nel cuore della super sexy conduttrice di Dazn, Diletta Leotta.

Dall’autunno scorso, nella vita dell’avvenente conduttrice catanese, c’è solo il calciatore Loris Karius, fisico scolpito, bello da morire, portiere tedesco del Newcastle ed ex estremo difensore del Liverpool. Tra i due tutto sembra funzionare a gonfie vele: appena possono volano su aereo per abbracciarsi e condividere insieme momenti di felicità allo stato puro.

Diletta Leotta: con Loris Karius è amore vero, la bella catanese al settimo cielo

E’ amore, amore vero, tant’è che sarebbe arrivata la presentazione alle rispettive famiglie. Insomma, la relazione è stata ufficializzata, ma si sospetta, da alcuni giorni, che ci sarebbero ben altri cambiamenti in arrivo, quelli che ogni donna sarebbe felice, prima o poi, di vivere.

Il rapporto a distanza Milano-Londra? Non sembra affatto pesare alla Leotta, almeno stando a quello che lei racconta sul settimanale Diva e Donna, dove, in una recente intervista, la bionda giornalista dichiara, senza mezzi termini, non solo di essere presa anima e corpo dal calciatore, ma anche di avergli consigliato di rimanere a giocare in Premier League, perché si guadagna molto di più. Della serie ci amiamo così tanto che la distanza non può essere un problema e voglio che Loris pensi anche alla sua carriera.

Da giorni, però, non fanno che rincorrersi voci insistenti su un presunto inizio di gravidanza per Diletta, con Karius naturalmente “diretto interessato”. Gli amici vicini alla Leotta sembrano confermare la bellissima notizia: lei, per il momento, non si sbilancia. Recenti immagini, però, lascerebbero intravedere forme più rotonde, e un sorriso, una gioia, decisamente fuori dal comune per la sexy giornalista.

Naturalmente, Diletta per ora non ha nemmeno smentito, ed è questo l’indizio forse più forte che ci lascia supporre che davvero la Leotta, superati da poco i 30 anni, è sulla strada per diventare mamma.

E’ evidente che c’era solo bisogno dell’uomo giusto, del grande amore, del compagno ideale con cui si incrociassero, alla perfezione, sentimenti quali passione, attrazione fisica e fiducia reciproca. Loris è la metà della mela che forse Diletta aspettava da tempo. E ora è il momento, accanto ad una carriera che va a gonfie vele, di costruire anche altri sogni.