Piano cottura, in 5 minuti torna come nuovo: non puoi non provare questo trucco naturale

Piano cottura sporco ed incrostato? Non perdere più altro tempo, con questo trucchetto naturale risolvi il problema in soli 5 minuti.

Se dovessimo fare una mini-classifica inserendo gli ambienti che in casa si sporcano più di frequente, la cucina sarà sicuramente sul podio d’onore seguita immediatamente dal bagno. Essendo entrambi i posti in cui si passa una buona parte del proprio tempo, lo sporco si andrà a formare alla velocità della luce.

Nonostante sia una cosa a cui purtroppo non si potrà rinunciare, le faccende domestiche non sono mai un compito piacevole e se quello che ci tocca pulire è un ambiente particolarmente sporco, ecco che il tutto peggiora notevolmente. Proprio per questo, quando arriverà il momento di pulire la cucina, ci sarà un fuggi fuggi generale e ci toccherà fare tutto da soli. Senza perderci d’animo, ci andremo a rimboccare le maniche e useremo tutti i trucchetti a nostra disposizione per rendere il tutto perfettamente pulito senza alcuna fatica.

Il tuo piano cottura sarà così splendente che ti ci potrai specchiare: ecco il rimedio fai da te che ti renderà la vita facile

Essendo un ambiente composto da tantissimi elementi, la pulizia della cucina richiederà sicuramente tempo e pazienza, soprattutto quando dovremo fare i conti con un piano cottura particolarmente sporco e incrostato. Questo, infatti, nonostante le dovute accortezze sarà sempre colpito da qualche piccolo schizzo di olio o di sugo che lasceranno la loro impronta indelebile. Proprio per questo e soprattutto per renderci le cose più facili, oggi vogliamo mostrare un trucchetto naturale che lo renderà come appena comprato.

In commercio esistono tantissimi prodotti per la pulizia del piano cottura, questi però, oltre ad avere un costo anche piuttosto rilevante, risultano essere particolarmente aggressivi e inquinanti. Quindi, una volta considerato che è meglio lasciarli sullo scaffale del supermercato, come fare per pulire il piano cottura? Nulla di più semplice, basterà questo semplice rimedio naturale e tutto tornerà a splendere.

Per provare questo efficacissimo metodo avrete bisogno di:

Farina gialla

Acqua

Spugna

Panno in microfibra

Se gli ingredienti sono semplici e facile da reperire, il procedimento lo sarà ancora di più, scopriamolo subito:

In una ciotola mettiamo una manciata di farina gialla. Aggiungiamo poca acqua alla volta fin quando non avremo ottenuto un composto piuttosto cremoso. Prendiamo la spugnetta, immergiamola nella crema e stendiamola sul piano cottura. Lasciamo agire per circa 5 minuti. Una volta che il tempo sarà passato, con un panno in microfibra umido eliminiamo tutti i residui. Risciacquiamo il panno con abbondante acqua e passiamolo nuovamente sui fornelli.

Ed ecco come in appena 5 minuti e con due soli ingredienti il piano cottura sarà perfettamente pulito e brillante, proprio come se fosse appena comprato.