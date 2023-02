Ferragnez, Vittoria vestita da Principessa conquista tutti: boom di like

Vittoria, la figlia minore dei Ferragnez festeggia il Carnevale vestita da principessa, e la mamma non può fare a meno di celebrarla!

E’ stato Carnevale anche a casa Ferragnez e come da copione i due bambini più cool dei social, Leone e Vittoria, non possono esimersi dal mascherarsi e sfoggiare look divertenti e curiosi. E se lo scorso anno la fashion blogger, oggi reduce dal successo ottenuto dopo Sanremo 2023, ha vestito la piccola Vittoria da Majin Bu, il celebre personaggio di Dragon Ball, quest’anno l’iconica bambina ha scelto un classico. Come tutte le mamma anche Chiara ha condiviso le immagini di Vitto mascherata e ha manifestato tutto il suo entusiasmo. Ma qual è il costume scelto dalla bambina? Costume decisamente molto comune.

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti al centro del gossip in seguito al bacio che Rosa Chemical ha dato a Fedez trascinandolo sul palco dell’Ariston. Secondo alcuni rumors i due coniugi avrebbe litigato dietro le quinte e da quel momento l’eco mediatico sui due si è scatenato. C’è chi ha addirittura detto che il rapper dorme sul divano e che non parla con la consorte e chi invece sostiene che è solo una scelta di marketing per far pubblicità alla seconda stagione di The Ferragnez. E se Fedez è stato lontano dai social per qualche giorno, Chiara ha continuato a raccontare la sua quotidianità.

I Ferragnez, Vittoria come Elsa di Frozen: “E’ una meraviglia!”

Dai pranzi in famiglia alle gite in campagna con i figli, la Ferragni non sbaglia un colpo e rende i bambini sempre più protagonisti della sua vita social. Il cantante sembra assente e lontano dai progetti della moglie e qualcuno ha mostrato anche una certa preoccupazione nei suoi confronti. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul destino della coppia più seguita in rete non resta che godere della immagini condivise da Chiara che ritraggono la bellissima Vittoria mascherata da Principessa Elsa di Frozen.

Il travestimento a quanto pare piace molto alla bambina che balla divertita con tanto di corona e scettro. Ovviamente il post è stato un successo, i fans dei Ferragnez sono impazziti e hanno lasciato tantissimi complimenti.

La piccola Vittoria vestita da principessa ha riscosso tantissimi consensi: tanti like ma anche tanti commenti positivi: “E’ una meraviglia!” E ancora: “La vera Elsa..con un cuoricino stupendo”. Non sono mancate le solite critiche da parte di chi accusa i Ferragnez di ostentare eccessivamente e di utilizzare i bambini solo per ottenere qualche like in più: “La Vitto e ’una meraviglia adorabile ma per favore non fate il défilé anche dei costumino di carnevale … ci sono bambini che non ne hanno neanche uno.”