Kate Middleton, la confessione sulla maternità che i fan non si aspettavano: “Fai del tuo meglio, ma alla fine…”

Kate Middleton ha fatto una confessione molto intima riguardante la maternità che ha lasciato senza parole i suoi fan: ecco cosa ha rivelato la Principessa del Galles.

Potrà anche essere la moglie del Principe William, una convinta attivista e un volto noto in tutto il mondo, ma dietro la facciata istituzionale Kate Middleton è una semplice mamma di tre bellissimi bambini. E come tutte le mamme del mondo, anche Kate vive i soliti alti e bassi e deve avere a che fare con le difficoltà di tutti i giorni (anche se, diciamolo, almeno lei può contare su un aiuto considerevole da parte del personale di Palazzo Reale).

Una recente confessione della bellissima e imitatissima Principessa del Galles ha lasciato i fan basiti, perché si è trattato di una delle rarissime occasioni in cui Kate ha rivelato dettagli intimi della sua vita di mamma. Con tutti i pro e i contro del caso. La confessione è stata comunque molto apprezzata e tantissime mamme non hanno potuto non trovarsi d’accordo con lei.

Kate Middleton a cuore aperto sulla maternità: la confessione che è piaciuta molto ai fan

Essere un genitore non è certo facile e Kate Middleton lo sa bene. Di recente, la Principessa ha scherzato sul fatto che i suoi figli non hanno apprezzato particolarmente la giornata passata insieme a preparare pancake in occasione del martedì grasso. Questo perché, nonostante la supervisione di Kate, alla fine i dolci non sono venuti affatto come si sarebbero aspettati.

E questo non è stato l’unico racconto fatto dalla Principessa sulla sua vita in famiglia. Kate ha rivelato che in passato aveva cercato di cucire a mano un maglione per suo figlio George, che stava per nascere, ma di aver fatto un clamoroso buco nell’acqua. “Ho provato a lavorare a maglia ma sono davvero negata. Dovrei chiedere consigli!“, ha esclamato sorridente la Middleton.

Nel giugno del 2019, inoltre, Kate ha rivelato di avere difficoltà ad acconciare i bei capelli di sua figlia Charlotte. Ha infatti raccontato di aver provato più volte a realizzare una perfetta treccina per la piccola, ma alla fine pare non ci sia riuscita. E le difficoltà sono chiaramente aumentate durante il Covid. Come la maggior parte dei genitori, infatti, durante il lockdown Kate e William hanno dovuto assumere il ruolo di insegnanti oltre che di genitori.

Lei e il marito hanno dovuto far studiare a casa i loro figli più grandi – George e Charlotte – e Kate ha ammesso che non è stato affatto semplice. In una videochiamata ha infatti dichiarato: “Durante il blocco abbiamo dovuto assumere ruoli aggiuntivi che sono stati difficili da gestire. Siamo dovuti diventare insegnanti e mi sono sentita trascinata in così tante direzioni diverse…Tu fai del tuo meglio con tutto, ma alla fine ti senti esausta“.