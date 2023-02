Macchie gialle sul materasso addio | 4 metodi per farlo tornare nuovo senza rovinarlo

Che fastidio quelle macchie gialle sul materasso, ma da oggi non saranno più un problema: con questi trucchetti spariranno subito.

Le pulizie di casa non sono mai un compito piacevole per nessuno. Per quanto si possa fare finta del contrario, non si potrà di certo negare quanto siano noiose e quanto tempo fanno perdere ogni giorno. Una cosa che si eviterebbe molto volentieri, ma purtroppo non si può, e allora muniti di pazienza, si andrà a fare tutto il necessario per una casa pulita ed igienizzata.

Per cercare di facilitare il compito e di evitare di perdere giornate intere, un piccolo planning settimanale delle pulizie aiuterà ad avere sempre la situazione sotto controllo. Basterà segnare quello che si dovrà fare necessariamente ogni giorno e cosa invece richiederà una pulizia meno frequente. Fra quest’ultime, pulire ed igienizzare il materasso non può di certo mancare, con l’unica differenza che dovrà essere fatta almeno una volta al mese.

Con questi trucchetti il materasso non avrà mai più quelle terribili macchie gialle: sono tutti da provare

Purtroppo, è molto frequente che nonostante le dovute accortezze il materasso si ritrovi ricoperto di quelle terribili macchie gialle. Questo accade sia quando siamo in presenza di un materasso piuttosto datato e sia quando non si avrà l’abitudine di usare dei teli di protezione come i classici copri materasso. In questo caso sporco e sudore, andranno a formare tutti quegli aloni difficili da mandare via.

Se già normalmente la pulizia del materasso risulta essere piuttosto complicata, quando si tratta di eliminare le macchie gialle la situazione peggiora ulteriormente. L’idea più valida sarebbe quella di comprare quei classici smacchiatori commerciali, ma sappiamo benissimo che hanno ben poco di naturale al loro interno.

Ecco perché trovare dei rimedi naturali per la pulizia del materasso sarà sicuramente la scelta vincente. Ebbene, oggi ve ne mostreremo non uno, ma ben 4 trucchetti che lo renderanno perfetto. Vediamoli tutti:

Bicarbonato : create un composto cremoso con acqua e bicarbonato, applicate la crema sulle macchie e lasciate agire per circa 30 minuti. Una volta passato il tempo, eliminate il tutto con un panno umido; Acqua ossigenata : basterà che versiate poche gocce su un batuffolo di ovatta e passatelo e passatelo sulla macchia, vedrete che verrà via nel giro di pochi minuti. Aceto : poche gocce su un panno umido e poi strofinate direttamente sulla macchia. Lasciate agire per 30 minuti e risciacquate con un panno umido pulito, Ammoniaca : mescolate mezza tazza di ammoniaca con mezza tazza di aceto e due di acqua. Immergete un panno e dopo averlo strizzato passatelo sulla macchia. Lasciate agire e dopo 30 minuti risciacquate con un panno pulito.

Basteranno questi semplici rimedi naturali e il materasso tornerà perfettamente pulito ed igienizzato.