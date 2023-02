Test visivo, cosa si nasconde tra i bambini? pochissimi riescono a vederlo, hai solo 10 secondi

Ecco il test visivo che sta facendo impazzire moltissime persone: prova a trovare la soluzione e a risolverlo.

Questo particolare test visivo, fatto da un’immagine apparentemente innocente, che rappresenta tanti bambini in realtà è un vero e proprio rompicapo, e sta mettendo alla prova tantissime persone. Scopri se tu sei in grado di capire in poco tempo che cosa si nasconde nella figura qui in basso.

Sono davvero pochi quelli che riescono a trovare la soluzione di questo enigma. Se vuoi risolvere il test visivo dunque devi aguzzare la vista e far scendere in campo tutte le tue capacità di osservazione, ma fai attenzione: hai solo dieci secondi di tempo per completarlo.

Test visivo, dove sono i tre intrusi nell’immagine

In questa immagine illustrata c’è una scolaresca, probabilmente a fare una riunione a scuola o i ragazzini raffigurati nel test visivo forse si trovano a una premiazione in un college oppure ad una manifestazione scolastica. Tutti i ragazzini che vengono raffigurati qui come di i personaggi di un cartone animato o di un film di animazione indossano la divisa scolastica con la giacca di colore blu, la camicia bianca e la cravatta gialla, e lo stemma che sembra proprio quello di un college statunitense, e sono così vicini gli uni agli altri da rendere ardua la ricerca degli oggetti misteriosi che si nascondono tra loro.

Eppure, anche se a primo acchito non si nota, effettivamente tra gli scolari ci sono tre elementi che apparentemente non c’entrano nulla. Sono tre animaletti, riesci a capire quali sono? Scopri la soluzione più in basso.

Soluzione, dove si trovano i tre gufetti

La soluzione, una volta che l’avrai scoperta, ti sembrerà semplice ma non è così perché i tre elementi sono nascosti molto bene e il test visivo non è facile da risolvere. Dunque proprio per questa ragione, se hai osservato con attenzione l’immagine che si trova all’inizio di questo articolo e sei riuscito già ad individuarli, dobbiamo stringerti la mano e farti subito i più sentiti Complimenti. Altrimenti altrimenti guarda per l’ultima volta l’immagine, ma stai molto attento, perché per identificarli hai a tua disposizione solo 10 secondi di tempo.

Si tratta di tre animaletti e più nello specifico di tre gufi. Uno si trova in alto a sinistra, gli altri due invece si trovano in basso, uno a destra e uno a sinistra. Se non sei riuscito a individuare i tre animaletti intrusi, non preoccuparti perché sarà sufficiente continuare ad allenarti con altri test visivi come questo, che mettono alla prova le tue capacità di osservazione e dunque potrai affinarle sempre più.